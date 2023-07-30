Чи зможе "Вагнер" захопити Сувалкський коридор: експерт оцінив загрозу

На думку Коваленка, для Польщі, Литви та Латвії може бути лише загроза диверсійно-терористичної діяльності "Вагнера". А до повномасштабних бойових дій справа не дійде.

Російські пропагандисти погрожують, що бойовики ПВК "Вагнер", які перебувають у Білорусі, захоплять Сувалкський коридор – сухопутний кордон між Польщею та Литвою.

Чи зможуть вагнерівці реалізувати цей сценарій, прокоментував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, твердження про захоплення Сувалкського коридору в першу чергу виходять від самих російських пропагандистів, а в другу, провокують домисли самі ж "вагнерівці".

"Наприклад, напередодні, близько сотні "вагнерів" висунулися в напрямку Сувалкського коридору, чим викликали підвищену готовність у польських силовиків. Хоча уявити собі прорив у Калінінградську область сотні "вагнерів" вкрай складно. Але все ж таки, а що якщо не сотні?", – міркує експерт.

За його інформацією, на сьогоднішній день у Білорусі розміщено від 4 до 5 тис "вагнерівців". Коваленко вважає, що навіть якщо кількість бойовиків "Вагнера" в Білорусі збільшиться до 8 тис, вони не здатні прорубати Сувалкський коридор.



Експерт пояснив, що функціонал ПВК "Вагнер" це не військові операції, а гібридні. А прорив Сувалкського коридору – це виключно військова операція.

"Остання військова операція у ПВК "Вагнер" це похід на Бахмут. Пам'ятаєте результат цієї операції? За 10 місяців "вагнера" пройшли близько 10 км Донецької області і так і не змогли повністю взяти під свій контроль маленьке містечко, за мірками України, поклавши там десятки тисяч убитими, пораненими та полоненими. За різними оцінками, втрати "вагнерів" під Бахмутом склали від 30 до 50 тис", — нагадав Коваленко.

Він упевнений, що без важкої техніки, бронетехніки та артилерії "Вагнера" не прориватимуть майже 100 км Сувалкського коридору, добре захищеного польською та литовською арміями.

"Від "вагнерів" для Польщі, а також Литви та Латвії може бути лише загроза диверсійно-терористичної діяльності в прикордонній зоні. Інші загрози виключаються. Якщо тільки Москва не має на меті повністю позбутися ПВК "Вагнер" і кинути їх у суїцидальну місію. Але це не так. Жешув може спати спокійно", – підсумував Коваленко.

Що таке Сувалкський коридор

Сувалкський коридор – це майже 100-кілометровий кордон Польщі та Литви. Ця єдина ділянка суші з'єднує Литву, Латвію та Естонію з іншою частиною ЄС та країнами НАТО та відокремлює Калінінградську область РФ від Білорусі. У разі війни з Росією його захоплення закриє союзникам Альянсу шлях суходолом у країни Балтії.