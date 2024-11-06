Чи зможе Європа замінити допомогу США для України: в Defense Express відповіли

У воєнній доктрині США не йдеться про знищення ворога, тому й адміністрація Джо Байдена завжди намагалася надати Україні допомогу лише для оборони.

Жодна європейська країна, як й усі разом, не зможуть повноцінно замінити військову допомогу, яку США надає Україні.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів про це в ефірі "Еспресо".

"Жодна країна Європи та й загалом європейські країни не зможуть повноцінно замінити військову допомогу, яку США надає Україні. Це обʼєктивна тенденція", - пояснив Іван Киричевський.

Він також зауважив, що будь-яка адміністрація США, навіть із Камалою Гарріс, змушена була б скорочувати обсяги військової допомоги для України.

"Така перспектива просто неминуча. Йдеться передусім про боєприпаси, техніку та інші види озброєння. Оскільки старі запаси озброєння в США вичерпались, а щоб виготовити нові, потрібен час", - розповів експерт.

Він зауважив, що американські аналітики все частіше кажуть про найлегший шлях.

"Як США взагалі піти з Європи й перестати забезпечувати безпеку європейського континенту. Вони вважають, що Європа має сама розбиратись зі своїми проблемами", - сказав Киричевський.

В сучасній воєнній думці немає поняття про знищення противника, вважає він.

"Є хіба що про певні рівні його виснаження. Це пояснює позицію адміністрації Джо Байдена, яка весь час намагалась давати нам можливість оборонятись від росіян, а не перемогти Україні", - додав експерт.

Нагадаємо, букмекери вже приймають ставки, чи закінчить Дональд Трамп війну в Україні за 90 днів. Саме він 6 листопада офіційно став 47-м президентом США. Раніше Трамп заявляв про швидке припинення війни в Україні після вступу на посаду, що спонукало одразу декількох великих букмекерів відкрити прийом ставок на те, чи зможе Трамп досягти цієї мети.

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