Чи зможуть українці залишатися у Німеччині з недійсним паспортом: в уряді Берліна відповіли

Представник берлінського сенату розповів про процедуру, яку запровадять у разі відмови громадянину України у посольстві або консульстві.
Надання або подовження українським біженцям тимчасової посвідки на проживання в Німеччині не передбачає неодмінної наявності в них чинного паспорта. Головне, щоб у німецької влади була можливість встановити особу.
Про це заявив представник берлінського сенату, тобто уряду Берліну, що має статус однієї з 16 федеральних земель ФРН, у відповіді на запит DW.
Якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні його паспорта тільки на підставі непройденої ним служби в армії, то берлінське земельне управління у справах іноземців видасть йому для поїздок за кордон проїзний документ, що замінює паспорт.
Водночас представник сенату додав, що робитиметься це лише у виняткових випадках.
Тим часом українські чоловіки бунтують за кордоном, адже їм не видають документи, точніше – військовозобов’язаним українцям.
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