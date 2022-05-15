"Чи зупинив Путін війну?": у Конгресі США заявили про неефективність санкцій проти Росії

"Чи зупинив Путін війну?": у Конгресі США заявили про неефективність санкцій проти Росії

У Конгресі США вважають, що санкції, запроваджені Америкою проти Росії, не є ефективними.

Член Палати представників Конгресу США, республіканець Марджорі Тейлор Грін заявила, що через санкційні обмеження, які запроваджує її країна, страждають також американці.

Таку думку висловила посадовиця США, пише The Washington Post.

"Чи зупинив Володимир Путін свою війну в Україні через усі ці санкції? Ні, зовсім ні. Це нічого не зробило. Отже, знаєте що? Я піклуюся про нашу країну, Сполучені Штати Америки та наших людей", - сказала вона.

За її словами, в США є люди, які не можуть знайти дитячу суміш при такому дефіциті, а Конгрес планує відправити 40 мільярдів доларів Україні. " Дитяча суміш, дитяча суміш, люди не можуть знайти дитячу суміш при такому дефіциті, а наш Конгрес збирається відправити 40 мільярдів доларів якійсь іншій країні", – додала Грін.

Нагадаємо, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що не підтримає запровадження санкцій проти РФ і буде опиратися цьому стільки, скільки зможе.

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