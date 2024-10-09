Чи зупинять Путіна територіальні поступки України: прем’єр Хорватії нагадав про досвід своєї країни

Територіальні поступки України не зупинять російську агресію і стануть поганим сигналом для міжнародного права і міжнародних відносин.

На цьому наголосив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович на пресконференції на полях саміту “Україна - Південно-Східна Європа” в Дубровнику в середу, 9 жовтня, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Треба бути принциповими. Ви згадали слово "поступка", яке передбачає територіальні втрати. Сьогодні це найгірший сигнал і для міжнародного права, і для міжнародних відносин", - сказав він у відповідь на запитання журналістів.

Пленкович згадав при цьому досвід Хорватії, якій довелося воювати проти Сербії, що окупувала частину її території після розпаду Югославії. Він зазначив, що слабкість дає змогу агресії тривати й посилюватися, тоді як сила послаблює агресію і зупиняє її.

"Здати територію - означає дати величезне, велике, зелене світло будь-якому могутньому гравцеві з експансіоністськими амбіціями на проведення такої агресії в будь-якій точці світу", - заявив хорватський прем'єр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у хорватському Дубровнику заявив, що ситуація на полі бою в Україні створює можливість зробити кроки для припинення розв’язаної Росією війни не пізніше 2025 року.

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