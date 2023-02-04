Чилі охопили масштабні лісові пожежі: п'ятеро загиблих

Чилі охопили масштабні лісові пожежі охопили вже понад 8,3 тис. га. За попередньою інформацією правоохоронців, зафіксували щонайменше п'ять жертв.

Про це з посиланням на слова міністра внутрішніх справ Чилі Кароліни Тохі пише Xinhua.

Голова МВС країни Кароліна Тоха заявила, що четверо загиблих - місцеві жителі, які не встигли врятуватися. Також загинув один пожежник.

"Міністр сказала, що в Чилі вирує 151 лісова пожежа, 65 вже вдалося взяти під контроль, а 39 - загасити", - пише агентство

Слід зауважити, що президент Габріель Борич 3 лютого оголосив у найбільш постраждалих регіонах Біобіо та Нубле режим надзвичайної ситуації.

Наагадаємо, 28 січня у північно-західній частині Ірану стався землетрус магнітудою 5,9. Епіцентр підземних поштовхів був за 23 км на південний схід від міста Хой з населенням 175 тисяч осіб. За попередніми оцінками, землетрус завдав збитків двом містам та понад 70 селам у провінції Західний Азербайджан.

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