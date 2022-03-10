Чим багаті: у відповідь на західні санкції Росія погрожує припинити експорт березової фанери

До "недружніх країн" буде заборонено вивозити березові колоди, сировину для фанери та паливну тріску.

У Міністерстві промисловості та торгівлі РФ запропонували до кінця цього року заборонити експорт до "недружніх країн" березової деревини, фанерного кряжа та паливної тріски.

Про це повідомляє російське агентство “Интерфакс”.

До переліку “недружніх країн” належать ті, які запровадили суворі санкції щодо РФ через напад на Україну - США, держави ЄС та низка інших країн, наприклад, Японія.

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У російському Мінпромторгу вважають, що заборона на експорт фанерного кряжа, з якого виробляють фанеру, через антидемпінгове мито Євросоюзу на готову фанеру з Росії не дозволить європейським виробникам наростити потужності своїх підприємств.

Березову деревину європейські підприємства використовують для виготовлення паперу, а тріску — для паливних брикетів.

Однак, відсутність російського експорту насправді може зачепити лише Фінляндію, яка досі отримувала до 10-15% цих матеріалів з Росії. Для більшості країн ЄС, з якими працювали дрібні постачальники, цей “березовий демарш” залишиться малопомітним.

Як використовуватимуть березову сировину в Росії, де віднедавна згортають високотехнологічні виробництва західні фірми та компанії, можна лише здогадуватися.

За давніх часів березову кору використовували замість паперу, а також виготовляли з неї плетене взуття — постоли (“лапті”). Преслужба Тверського державного об'єднаного музею вважає, що стародавнє ремесло забувати не варто, оскільки воно може стати в нагоді у різних ситуаціях, зокрема, екстремальних.

Нагадаємо, станом на 10 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній.

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