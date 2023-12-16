"Чим буде гірше Україні, тим буде краще йому": чому Орбан ретранслює інтереси Путіна в ЄС - думка експерта

Демократична Україна в ЄС ― велика внутрішньополітична проблема для Віктора Орбана. Премʼєр-міністр Угорщини не просто ретранслює інтереси Володимира Путіна в ЄС.

Про це пише у виданні Visegrad Insight науковий співробітник американського Фонду Германа Маршалла Даніель Гередуш.

"За роки правління Орбана Угорщина відчутно деградувала, зокрема економічно. Якщо на початку 2000-х із країн центральної та східної Європи лише Чехія випереджала її за темпами росту ВВП, то тепер Угорщина позаду всіх, крім Болгарії та Хорватії. Словаччина, Польща й Румунія стали більш конкурентоспроможними. Це вплинуло і на міграцію, і на рівень життя, і на довгострокові економічні перспективи. Орбан обрав шлях на зміцнення вертикалі влади, і патронажна демократія поступово змістилася в бік автократії", - пише експерт.

За допомогою пропаганди Орбану ще якось вдається переконати населення в правильності обраного шляху ― а також у тому, що не варто покладатися лише на ЄС, треба шукати підтримки і в інших союзників, зокрема в авторитарної Росії. Україна ж рухається у протилежному напрямку.

"Якщо демократичній Україні вдасться відбити напад диктаторського режиму й приєднатися до Заходу, це продемонструє угорцям дві речі. По-перше, що Угорщина не вміє обирати союзників. А по-друге, що ЄС ― надійний партнер. Це похитне владу Орбана. Тому він і блокує не лише вступ України до ЄС, а й виділення Києву грошей", - вважає Гередуш.

Орбану потрібно, щоб Україна програла ― і чим їй буде гірше, тим краще буде йому.

Нагадаємо:

Британська газета The Times опублікувала статтю, в якій йдеться про те, що Україна навряд чи вступить до Євросоюзу до 2030 року. На думку журналістів, головною перешкодою для приєднання до ЄС є війна і бідність у країні.

Видання пише, що якщо Україна вступить до ЄС, це викличе значні зміни в союзі, які стануть найрадикальнішими за останні десятиліття.

"Як ЄС "поглине" Україну — країну, яка до вторгнення Росії вже була найбіднішою в Європі?" — йдеться в матеріалі The Times.

Віктор Орбан говорив, що не бачить підстав для початку переговорів щодо вступу України до ЄС.15 грудня стало відомо, що Віктор Орбан наклав вето на виділення для України 50 млрд євро від Європейського Союзу.

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