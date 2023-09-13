Чим Китай, КНДР і Росія вирішили лякати світ: аналітикиня про “путінську” логіку

Росія може налякати світ лише ядерною зброєю. Але зробити це буде важко, тому що були підписані домовленості про те, що зброя нібито “знищена”. Погрожуючи світу, РФ таким чином лише вкотре підтвердить, що Путін не договороспроможний.

Таку думку висловили в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua політична аналітикиня Ольга Курносова.

“КНДР і РФ не можуть нічого іншого, крім як лякати світ. Китай дійсно має другу економіку за об’ємом у світі і величезні людські ресурси. А чим Росія сьогодні може налякати світ, крім ядерної зброї? Великою мірою, нічим. Можливо, ще якоюсь зброєю масового ураження”, — говорить аналітикиня.

“Але Росії важко лякати, тому що були підписані домовленості, що все нібито “знищено”. Тому говорити про те, що щось ще є, вони не будуть. Бо таким чином підтвердять вкотре, що Путін не договороспроможний, він не виконує жодні міжнародні домовленості, які сам підписує”, — зазначила Ольга Курносова.

“Тому навіть якщо подивитися на його виступ під час конференції, там є, на мою думку, ознаки шизофренії. Тому що суперечливі заяви — з одного боку, він говорить, що СРСР зробив помилку, ввівши війська в Угорщину та Чехословаччину, а воювати з Україною можна. Я не бачу тут логіки. Але це Путін, у нього своя путінська логіка”, — прокоментувала аналітикиня.

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Раніше президент Польщі Анджей Дуда розповів, чи використає РФ ядерну зброю у війні проти України.

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