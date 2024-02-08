Чим може бути небезпечним інтерв’ю Путіна Карлсону: відповідь політолога

На думку Фесенка, Путін намагається розколоти західні еліти і переманити їх на свій бік.

Американський пропагандист та колишній ведучий Fox News Такер Карлсон дійсно має свою аудиторію у США, особливо серед трампістів. Саме тому Кремль вирішив використати його у гібридній війні.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко, передає FREEДОМ.

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"Конспірологія – це стиль Такера Карлсона. Його звільнили з Fox News через те, що він фактично виправдав напад на Капітолій. У ширшому сенсі, якщо говорити про проблему, то інтерв’ю з Путіним це проблема для журналістики. Західні журналісти у Гітлера інтерв’ю не брали. А тут ми бачимо прямо протилежний підхід?", – каже Фесенко.

За його словами, Карлсон своїм інтерв'ю з Путіним доносить до американського суспільства антиамериканські, антидемократичні цінності.

"Ось у цьому головна небезпека таких людей як Такер Карлсон. Але аудиторія, на жаль, у США є. Особливо у трампістському таборі", – додав експерт.

Політолог певен, що саме тому Кремль зробив ставку на Карлсона – щоб використати його як свій інструмент гібридної інформаційної війни вже всередині США.

Фесенко зазначив, що Путін хоче переманити на свій бік західні еліти та укласти переговори на своїх умовах. Російському диктатору потрібна капітуляція не лише України, а й усього Заходу.

"Через тему нібито готовності до мирних переговорів Путін намагається розколоти західні еліти, намагається взяти на гачок тих представників західних еліт, таких як Ілон Маск... Насправді це добре розуміють у Білому домі, добре зараз розуміють лідери Європейського Союзу і навіть лідери країн, які завжди були прихильниками діалогу з Росією, наприклад, Німеччина та Франція… Але деякі західні політики готові купитися на цю пропозицію. А ось далі, це вже другий етап. І друга практична мета: Путін хоче нав’язати переговори на своїх умовах", – підсумував Фесенко.

Нагадаємо, що американський Соловйов" Такер Карлсон прилетів до Москви, щоб взяти інтерв'ю у Путіна. Що відомо про скандального американського екстелеведучого, ми писали тут.

Ексдержсекретарка США Гілларі Клінтон назвала Карлсона "корисним ідіотом".

Чому дії Такера Карлсона вигідні Трампу, читайте за посиланням.

За інформацію Newsweek, Карлсон може потрапити до списків санкцій Євросоюзу за інтерв'ю з російським диктатором Володимиром Путіним.