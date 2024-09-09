Чим небезпечні для України іранські балістичні ракети: аналіз Sky News

За словами британського експерта, балістичні ракети є більш складною ціллю для систем ППО – головним чином через їхню гіперзвукову швидкість.

Росія ймовірно отримала до 200 балістичних ракет малої дальності з Ірану.

Про це пише військовий аналітик Sky News, віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл.

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За його інформацією, контракт на іранські балістичні ракети Ababil і Fatah-360 був підписаний у грудні минулого року, і є чітким свідченням дедалі тісніших військових відносин між Іраном і Росією.

"Тактично іранські ракети дозволять Росії збільшити інтенсивність атак по всій території України, дозволяючи їй зосередити свої обмежені запаси вітчизняних ракет великої дальності "Іскандер" на цілях у глибині країни", – зазначив експерт.

Шон Белл зауажив, що російські крилаті ракети були дуже ефективними для завдання ударів глибоко в Україну на початку вторгнення, але передові західні системи протиповітряної оборони, такі як Patriot, обмежили їхній вплив.

Однак балістичні ракети є більш складною ціллю для систем протиповітряної оборони – головним чином через їхню гіперзвукову швидкість.

Ці ракети можна перехопити, але лише завдяки висококласним західним ракетам протиповітряної оборони, а вони дорогі і їх відносно мало.

Крім того, тривогу в експерта викликає те, що Іран отримує від цієї процвітаючої військової торгівлі з Росією.

"На додаток до надання твердої валюти, звіти свідчать про те, що Росію також переконали надати Ірану технологію та експертну підтримку для програми ядерної зброї Ірану в обмін на життєво важливі поставки зброї, все в порушення поточних санкцій Заходу. Незалежно від результату, жорстоке вторгнення Росії в Україну має серйозні наслідки для ширшої глобальної безпеки", – підсумував британський аналітик.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Іран відправив до Росії балістичні ракети.

Експерт Олександр Коваленко зазначив, що іранські ракети мають кращу якість, ніж ті, які Росія отримала від Північної Кореї, та можуть мати вищу точність.

Свожю чергою іранська місія при ООН офіційно заперечила, що Тегеран постачає свої балістичні ракети до РФ.

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