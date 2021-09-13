Чим неправильніша форма, тим краща: в Іспанії обирали найбридкіший томат сезону

Переможця обирало професійне журі.

В Іспанії обирали найбридкіший томат сезону.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 13 вересня.

Конкурс влаштовують щороку у муніципалітеті Тудела. Цьогоріч участь у ньому взяли десятки фермерів, які поприносили вирощені ними помідори на змагання. Як і годиться на конкурсах - переможця обирало професійне журі. Оцінювали як форму томата - чим неправильніша, тим краща, так і його смак. Чому деякі томати виростають некрасивими - думки господарів розділилися. Одні кажуть, що це випадковість. Інші - винуватять бджіл, бо ті, мовляв, неправильно їх запилювали.

Новини світу: в Іспанії обирали найбридкіший томат сезону

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