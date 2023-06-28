Чим обернеться для "вагнерівців" невдалий заколот: Подоляк про подальшу долю бойовиків Пригожина

За словами Подоляка, "вагнерівці" поділяться на чотири групи, а самої ПВК більше не існуватиме у такому вигляді, як зараз

Після невдалого заколоту ПВК "Вагнер" більше не існуватиме у такому вигляді, як це було у минулі роки.

Що чекає на "вагнерівців" далі, розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"ПВК "Вагнер" не буде, як концепції, якою вона була протягом десятиріччя", – каже Подоляк.

На його думку, буде відбуватись наступне:

1. Частина "вагнерівців" перейде на контракт до Міноборони і буде воювати проти України, але вже в рамках інших ПВК або в рамках Міноборони. Йдеться про третину від загальної кількості "Вагнера".

і буде воювати проти України, але вже в рамках інших ПВК або в рамках Міноборони. Йдеться про третину від загальної кількості "Вагнера". 2. Ще третина ПВК піде працювати в Росгвардію.

"Тим більше, що сьогодні в Росії ще один крок зробили до потужної громадянської війни. Росгвардія отримає можливість мати тяжку зброю. Через Росгвардію Путін буде формувати собі конструкцію особистого захисту", – каже радник голови ОП.

3. Частина "Вагнера" повернеться до Африки , де вони контролюють низку активів. Це Центрально-Африканська республіка, Малі, Лівія, Чад. І можливо там буде знаходитись Пригожин. Ще частина – до Сирії .

, де вони контролюють низку активів. Це Центрально-Африканська республіка, Малі, Лівія, Чад. І можливо там буде знаходитись Пригожин. Ще частина – . 4. Невеличка частина "вагнерівців" залишиться в якості інструкторів, які будуть тренувати спецназ Білорусі.

Нагадаємо, самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що "вагнерівці" поки, крім свого лідера, ще не приїхали до Білорусі, а перебувають у таборах на окупованій Луганщині.

За інформацією Пентагону, після невдалої спроби заколоту "вагнерівці" досі перебувають в Україні.

Читайте також: