Чим огрядніші урядовці – тим вища корупція: француз українського походження отримав Шнобеля за своє дослідження

У сфері біології премію вручили за дослідження котячо-людських комунікацій.
Чим огрядніші урядовці – тим вища корупція - саме за таке дослідження французький професор українського походження отримав Шнобелівську премію – пародію на знамениту Нобелівку, яку вручають за смішні, але оригінальні роботи.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Павло Блавацький дослідив українських урядовців за останні двадцять років і дійшов висновку, що корупція напряму залежить від товщини талії політиків та чиновників.
Науковець отримав за це Шнобеля в сфері економіки. У сфері біології премію вручили за дослідження котячо-людських комунікацій.
Приз миру дістався за перевірку гіпотези про те, що люди почали носити бороди, щоб захистити себе від ударів по обличчю.
Церемонія пройшла в американському Гарварді, усі номінанти брали участь онлайн. Переможці отримали трофеї, які вони повинні були зібрати самі із роздруківки, і грошовий приз у вигляді підробленої банкноти в 10 трильйонів зімбабвійських доларів.