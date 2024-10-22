Чим Росія може розплатитися з КНДР за участь у війні проти України: посол Південної Кореї розповів деталі

Росія може “розплатитися” із Північною Кореєю за участь її військових у війні проти України ядерними збройними технологіями.

Про це заявив постійний представник Південної Кореї при ООН Джонкук Хванг під час виступу в Раді Безпеки ООН, передає "Укрінформ".

"За участь своїх підрозділів Північна Корея очікуватиме щедрої плати від Москви. Може йтися як про фінансове, так і про військове сприяння. Це можуть бути також і технології, повʼязані із ядерною зброєю", – сказав Хванг.

За його словами, Північна Корея, вірогідно, вже незабаром стане "активним учасником" загарбницької війни Росії проти України.

Хванг закликав Росію негайно вивести усі свої війська з України й нагадав, що тривалий мир в Україні можливий лише відповідно до Статуту ООН й міжнародного права.

Нагадаємо, розвідка Південної Кореї повідомила подробиці про те, яких військових Північна Корея відправила на війну проти України, і як їх переправляли до Росії.

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