Чим США готувались відповісти у разі ядерного удару РФ по Україні: у NYT з'ясували

США не були готові застосувати ядерну зброю у відповідь на можливий удар РФ по Україні.

Услід за CNN, газета New York Times теж пише, що Сполучені Штати дійсно вважали, що наприкінці 2022 року Росія о може завдати удару по Україні ядерною зброєю. Проте застосувати ядерну зброю у відповідь по РФ у Вашингтоні були не готові.

Зазначається, що пік стурбованості щодо можливої ядерної атаки Росії припав на жовтень 2022 року. Тоді російський диктатор Путін заявляв, що РФ може використати ядерну зброю проти України.

За інформацією видання, занепокоєння Білого дому та Пентагону тоді було набагато глибше, ніж це визнавалось публічно і були докладені великі зусилля, щоб підготуватися до такого сценарію. Збиралися навіть оперативні групи, щоб визначитись із ймовірною відповіддю США.

Проте в адміністрації Байдена заявили, що відповідь Сполучених Штатів має бути неядерною. Але водночас реакція мала бути сильною. Можливо, "напад на підрозділи, які запустили ядерну зброю". У Вашингтоні боялися, що непокараний ядерний удар може заохотити не лише Путіна, а й інші авторитарні режими з ядерним арсеналом.

Щоб не допустити натискання "червоної кнопки" американські високопосадовці тоді зв’язувались з російською владою, а також, ймовірно, просили Китай повпливати на Росію.

За інформацією NYT, в середині листопада 2022 року директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся з головою Служби зовнішньої розвідки Росії Сергеєм Наришкіним, де попередив, що "для Росії будуть чіткі наслідки".

"Наришкін поклявся, що він зрозумів і що Путін не збирався застосовувати ядерну зброю", – сказав Бернс.

Раніше видання CNN з посиланням на власні джерела повідомило, що Сполучені Штати наприкінці 2022 року "ретельно готувалися" до того, що Росія потенційно може завдати удару по Україні ядерною зброєю.

Також раніше ми писали, що на Великдень 2022 року Путін міг готувати удар ядеркою по Яворівському полігону на Львівщині.

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