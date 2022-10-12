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Чим відрізняється міжнародне посвідчення водія від національного: в МВС дали роз'яснення

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Чим відрізняється міжнародне посвідчення водія від національного: в МВС дали роз'яснення

Чим відрізняється міжнародне посвідчення водія від національного: в МВС дали роз'яснення / Фото: pixabay.com

В Міністерстві внутрішніх справ роз'яснили українцям, що міжнародне посвідчення водія має певні відмінності від національного. Які саме, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Міжнародне посвідчення водія vs національне

В МВС наголошують, що це два різних документи.

Національне посвідчення водія можна отримати лише після складання іспитів.

А міжнародне посвідчення водія — це, фактично, переклад інформації національного декількома мовами. Його видають додатково до національного, без якого воно не може діяти.

Як виглядає міжнародне посвідчення водія / ©
Як виглядає міжнародне посвідчення водія

Якщо ви не плануєте виїжджати за кордон на авто, обмінювати "старе" національне посвідчення водія на нове не потрібно. Але якщо такий намір у вас є, тоді це — обов'язково. Справа в тому, що такі документи не відповідають міжнародній конвенції. Наприклад, в них немає терміну дії та дати закінчення.

На території України, як нагадують в МВС, всі зразки національних посвідчень водія дійсні. Їх замінювати можна лише за бажанням.

Міжнародне посвідчення водія: перелік країн

Відповідно до Женевської Конвенції про дорожній рух 1949 року, міжнародне посвідчення водія обов'язкове у таких країнах:

Міжнародне посвідчення водія: перелік країн / ©
Міжнародне посвідчення водія: перелік країн

І це далеко не весь перелік країн, де потрібне міжнародне посвідчення водія, адже існує чимало приміток та нюансів в залежності від політичної ситуації в країні, куди ви прямуєте.

Як отримати міжнародне посвідчення водія

Отримати документ в Україні можна приблизно за один тиждень в Сервісному Центрі Міністерства внутрішніх справ України (скорочено — СЦ МВС).

Для цього потрібно зібрати такі документи:

  • паспорт громадянина України (посвідка на проживання для іноземця) зі штампом про реєстрацію місця проживання (якщо його немає, то додатково — довідку про реєстрацію місця проживання в Україні);
  • ідентифікаційний код;
  • посвідчення водія старого зразка (якщо ви збираєтесь його замінити);
  • діяча медична довідка;
  • екзаменаційна картка водія;
  • свідоцтво з РАЦС, свідоцтво про розлучення чи документ про зміну імені або прізвища (якщо вам потрібно змінити прізвище чи ім'я в документах під час оформлення міжнародного посвідчення водія);
  • довідка переселенця (для ВПО).

Всі документи подаються в СЦ МВС особисто. Також особисто потрібно забрати оформлене міжнародне посвідчення водія.

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Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
354
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