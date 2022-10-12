Чим відрізняється міжнародне посвідчення водія від національного: в МВС дали роз'яснення

В Міністерстві внутрішніх справ роз'яснили українцям, що міжнародне посвідчення водія має певні відмінності від національного. Які саме, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Міжнародне посвідчення водія vs національне

В МВС наголошують, що це два різних документи.

Національне посвідчення водія можна отримати лише після складання іспитів.

А міжнародне посвідчення водія — це, фактично, переклад інформації національного декількома мовами. Його видають додатково до національного, без якого воно не може діяти.

Як виглядає міжнародне посвідчення водія

Якщо ви не плануєте виїжджати за кордон на авто, обмінювати "старе" національне посвідчення водія на нове не потрібно. Але якщо такий намір у вас є, тоді це — обов'язково. Справа в тому, що такі документи не відповідають міжнародній конвенції. Наприклад, в них немає терміну дії та дати закінчення.

На території України, як нагадують в МВС, всі зразки національних посвідчень водія дійсні. Їх замінювати можна лише за бажанням.

Міжнародне посвідчення водія: перелік країн

Відповідно до Женевської Конвенції про дорожній рух 1949 року, міжнародне посвідчення водія обов'язкове у таких країнах:

Міжнародне посвідчення водія: перелік країн

І це далеко не весь перелік країн, де потрібне міжнародне посвідчення водія, адже існує чимало приміток та нюансів в залежності від політичної ситуації в країні, куди ви прямуєте.

Як отримати міжнародне посвідчення водія

Отримати документ в Україні можна приблизно за один тиждень в Сервісному Центрі Міністерства внутрішніх справ України (скорочено — СЦ МВС).

Для цього потрібно зібрати такі документи:

паспорт громадянина України (посвідка на проживання для іноземця) зі штампом про реєстрацію місця проживання (якщо його немає, то додатково — довідку про реєстрацію місця проживання в Україні);

ідентифікаційний код;

посвідчення водія старого зразка (якщо ви збираєтесь його замінити);

діяча медична довідка;

екзаменаційна картка водія;

свідоцтво з РАЦС, свідоцтво про розлучення чи документ про зміну імені або прізвища (якщо вам потрібно змінити прізвище чи ім'я в документах під час оформлення міжнародного посвідчення водія);

довідка переселенця (для ВПО).

Всі документи подаються в СЦ МВС особисто. Також особисто потрібно забрати оформлене міжнародне посвідчення водія.