Чим загрожує Європі перемога Росії — голова військового комітету ЄС

Голова військового комітету ЄС генерал Роберт Брігер назвав загрозою для всієї Європи можливу перемогу Росії в загарбницькій війні проти України.

Про це він говорив в інтерв’ю журналу Profil.

За словами генерала, захоплення Росією України змістило б російський вплив на багато кілометрів на захід, створивши потенційну загрозу, подібну до тієї, що існувала за часів "холодної війни".

При цьому голова військового комітету ЄС нагадав, що у разі будь-якого нападу на країни-члени ЄС, "буде застосовуватися зобов'язання надавати допомогу як згідно з Договором про ЄС, так і статтею 5 НАТО, тобто про колективну оборону".

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"З прагматичної точки зору, НАТО, ймовірно, буде головною дійовою особою, тому що воно має систему командування і управління, яка в ЄС ще не розвинена чи ж не розвинена до такої міри. За такого сценарію, однак, ЄС також мав би взяти на себе завдання захисту, наприклад, у сфері критичної інфраструктури", - сказав Брігер.

Водночас він не виключає створення європейської армії “у більш віддаленому майбутньому". У цьому контексті генерал Брігер зазначив, що так звані "бойові групи" ЄС будуть розширені до сил швидкого реагування чисельністю 5 тис. військовослужбовців і повинні бути готові до розгортання з 2025 року, переважно за межами Європи і на додаток до НАТО.

Нагадаємо, Латвія, Литва та Естонія підписали угоду про створення Балтійської лінії оборони для зміцнення східного кордону НАТО.

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