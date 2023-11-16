Чим закінчилися переговори Байдена і Сі Цзіньпіна: у ЗМІ просочилися деталі зустрічі

Лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше за 6 років прибув до США.

Президенти США і Китаю Джо Байден і Сі Цзіньпін зустрілися в середу, 15 листопада, неподалік від Сан-Франциско. Лідери двох країн не розмовляли від моменту їхньої останньої зустрічі в кулуарах міжнародної зустрічі на Балі у листопаді 2022 року.

Про підсумки зустрічі пише Associated Press.

На пресконференції за підсумками зустрічі Байден сказав, що США продовжуватимуть конкурувати з Китайською Народною Республікою, але будуть робити це "відповідально", щоб не створювати "ненавмисного конфлікту".

Лідер Китаю підкреслив непростий характер відносин Пекіна з Вашингтоном за останні 50 років, які, "попри перипетії, продовжують рухатись уперед".

"Для двох великих країн, як-то Китай і Сполучені Штати, повернутися спиною одне до одного – не варіант. Одна сторона нездатна перевершити іншу, а конфлікт і конфронтація несуть нестерпні наслідки для обох сторін", – зазначив Сі.

Крок до дипломатії між Вашингтоном і Пекіном

Байден сказав, що вони "залишатимуть канали зв’язку відкритими", а Сі готовий слухати — це не дрібниця у світі високоризикованої дипломатії між Вашингтоном і Пекіном. Байден залишив зустріч із зобов'язаннями щодо ключових питань.

Утримуватись від військової підтримки Росії

Пекін давно прагне, щоб Вашингтон ставився до нього як до рівного, і Байден намагався використати ці амбіції разом із Сі, щоб спробувати розв’язати ситуацію з двома руйнівними війнами.

Під час закритої зустрічі Байден закликав Сі використати свій вплив, щоб спробувати заспокоїти глобальну напруженість, зокрема, щоб спробувати тиснути на Іран, щоб той не розширював конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

Американський чиновник сказав, що Байден більшу частину часу говорив на цю тему, і що Сі переважно слухав, і що ще занадто рано говорити, який сигнал Китай надіслав Тегерану і як його сприйняли.

Байден також тиснув на Сі, щоб той "продовжував утримуватись від військової підтримки вторгнення Росії до України".

Попередження щодо Тайваню

Байден і Сі провели "розважливу" та "непалку" дискусію щодо Тайваню — найбільш делікатної теми у відносинах із найбільшим потенціалом переростання у ширший конфлікт. Байден сказав, що він підтвердив політику Сполучених Штатів "Єдиного Китаю" та їхню віру в те, що будь-яке вирішення має бути мирним.

Економічні виклики

Згідно з описом зустрічі в Пекіні, Сі тиснув на Байдена, щоб той скасував санкції та змінив політику експортного контролю для деякого обладнання.

"Гальмування технологічного прогресу Китаю — це не що інше, як спроба стримати високоякісний розвиток Китаю та позбавити китайський народ його права на розвиток. — йдеться в заяві китайської сторони. - Розвиток і зростання Китаю, керовані його логікою, не будуть зупинені зовнішніми силами".

Немає жодних ознак того, що Байден погодиться на такі кроки. Але навіть сама зустріч може заспокоїти напруженість в Китаї, де є ознаки скорочення іноземних інвестицій.

Байден також підкреслив тривалість їхніх стосунків і цінність їхньої взаємодії.

Двосторонні зустрічі не завжди сприяють особистому контакту, і Байден і Сі сиділи з радниками по різні боки довгого столу. Однак високопоставлений чиновник адміністрації сказав, що вони говорили про своїх дружин, і Байден привітав дружину Сі з днем ​​народження.

"Чиновник, який побажав залишитися анонімним, сказав, що Сі був збентежений, і він зізнався, що забув про майбутній день народження своєї дружини, тому що він дуже багато працював", - додали в Associated Press.

Фото: Associated Press

Що кажуть аналітики

Зі слів аналітиків, Сі прагне відродити розвиток китайської економіки. Імовірно, він попросив Байдена розʼяснити та визначити масштаби підходу США до технічних обмежень, зокрема, щодо експорту найсучасніших чипів.

США посилюють обмеження на експорт чипів до Китаю.

Також лідери говорили про Тайвань, який Китай розглядає як частину своєї території.

Тим часом Байден, що зіткнувся з міжнародними викликами через війну в Україні та Секторі Гази, хоче запобігти появі іншої гарячої точки, повʼязаної з Китаєм.

Джерела CNN зазначили, що за результатами переговорів не було укладено спільної декларації про співпрацю чи загальної заяви.

Водночас тон співрозмовників вони назвали "шанобливим, але прямим". Але на пресконференції Байден заявив, що все ще вважає Сі "диктатором".

"Він є диктатором у тому розумінні, що керує комуністичною країною", - пояснив президент США, додавши, що китайський уряд "повністю відрізняється" від американського.

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