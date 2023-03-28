Чим закінчиться війна для Путіна: політтехнолог Шейтельман надав три сценарії

Кремлю не потрібен Путін, який дає свідчення в Гаазі. Тому вони його обов’язково знищать. Але у нього є й інші виходи.

Не дивлячись на впевненість у власній перемозі Росії, на ядерну зброю, є все ж рішення Гааги, яке має конкретне юридичне значення. Очевидно, що очільникові Кремля Володимиру Путіну не хочеться піти під суд. Кого він може видати замість себе, якщо ми розглядаємо варіант поразки Росії.

Про це розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua політтехнолог, письменник і публіцист Михайло Шейтельман.

"Якщо Росія програє цю війну, то Путін нікуди не подінеться. Він може залишитися президентом Росії. До Гааги він не доїде живим, якщо більше не буде президентом, його мають знищити свої. Тут близьке коло довго думати не буде, тому що їм не потрібен Путін, який дає свідчення в Гаазі. Тому вони його обов’язково знищать. Але у нього є й інші виходи", — зазначив Михайло Шейтельман.

Другим варіантом сценарію розвитку подій він назвав перемогу у війні РФ.

Також є і третій ймовірний розвиток подій.

"Поразка у війні, умовою якої буде передавання Путіна до Гааги, і тоді він просто раптово помирає", — припустив Михайло Шейтельман.

Також, за словами політтехнолога, можливий і варіант "нічиєї". Тоді Путін залишається президентом Росії, Росія закривається повністю, залишається під всіма санкціями, а він керує РФ.

"Але мені здається, що на "нічию" він не погоджується, тому що тоді він застосує ядерну зброю", — додав Михайло Шейтельман.

Нагадаємо, очільник РФ Володимир Путін розміщує ядерну зброю в Білорусі, щоб завдати удару по Литві та Польщі. Він зробить це, якщо Захід не вживе превентивних дій. Про це сказав історик Юрій Фельштинський.

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