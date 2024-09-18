Чим ЗСУ могли атакувати склад у російському Торопці: думка Жданова

Наразі достеменно невідомо, якими засобами ураження було завдано ударів по Торопцю Тверської області РФ. Ймовірно, ЗСУ могли атакувати об'єкт ракетою вітчизняного виробництва. Крім того, вочевидь, працювало чимало дронів.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Ми сьогодні навіть декілька разів прослуховували відеозапис, на якому чути звук прольоту засобу вогневого ураження, який влучив в цей об'єкт. Ми ще не чули, як летить українська ракета-дрон "Паляниця", але звук схожий і на "Паляницю", і на ракету "Нептун", – вважає Жданов.

Як відомо:

в обох засобах – реактивний двигун й дозвукова швидкість

"Паляниця" летить дещо повільніше – приблизно 500 – 600 кілометрів на годину, а "Нептун" може розганятися до 850 кілометрів на годину

у цих ракет приблизно однакова кількість вибухової речовини – близько 300 кілограмів

ракета "Нептун" має дальність 300 кілометрів, однак у серпні було представлено "Нептун" з додатковим розгінним блоком – йдеться вже про понад 400 кілометрів.

"Найімовірніше, було дуже багато дронів", – додав військовий експерт.

Нагадаємо, росіяни заявили про атаку безпілотниками у місті Торопець Тверської області. Під ударом опинився 107-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Почалася детонація боєприпасів і вибухи були такими потужними, що сейсмічні датчики зафіксували підземні поштовхи (землетруси).

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