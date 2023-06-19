Чимало українських біженців хочуть жити та працювати в Литві: оприлюднено опитування

Опитування пройшли українців, які через війну були вимушені виїхати з нашої держави.

Третина українців, які були змушені тікати від війни до Литви, у майбутньому планують жити та працювати у цій країні. Про це свідчить анонімне опитування громадян нашої держави, які скористалися послугами Служби зайнятості.

Про це пише видання Delfi.

Як зазначається, опитування пройшло у травні. Результати показали, що 34% біженців з України в майбутньому планують жити та працювати в Литві.

Більша частина опитаних - жінки віком у 30-40 років, понад половина з них - з вищою освітою. 97% українців заявили, що литовці прийняли їх добре чи дуже добре.

“За словами заступника директора Служби зайнятості Гедре Синкявича, цього року збільшилася кількість тих, хто не визначився з планами на майбутнє, пов'язаними з життям у нашій країні (40%), минулого року таких було 32%. За даними Центробанку Литви, 2022 р. українці створили додану вартість на 400 млн євро – 1% валового внутрішнього продукту. Міністерство соціального захисту та праці повідомляло, що за рік від початку війни в Україні українські біженці до бюджету Литви сплатили понад 58 млн євро податків”, - пише видання.

З початку цього року 1400 військових біженців з України почали брати участь у програмі субсидованого працевлаштування.

Нагадаємо, що Литва постійно моніторить ситуацію на кордоні з Білоруссю.

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