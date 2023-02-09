Чиновник блюрить у Мережі фото із логотипами відомих брендів, щоб звичайні росіяни не дізналися про його справжні доходи 

На День пам'яті Сталінградської битви чиновник одягнув пуховик італійського бренду Prada.

Голова Дмитрівського міського округу Московської області Ілля Поночовний блюрить у соціальних мережах фото із логотипами брендових компаній, щоб росіяни не дізналися про його захмарні доходи.

Про це пише телеграм-канал Mash.

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Зокрема, пропагандисти повідомляють, що чиновник заблюрив на фотографіях із дня пам'яті Сталінградської битви логотип Prada на своєму пуховику. Після цього вони переглянули його профіль у соціальних мережах і знайшли ще декілька подібних фактів.

"Щоразу чиновник позує в пуховику Prada за 340к. рублів (172 015 грн) і кросах Off-White за 45к. рублів (13 500 грн). Але логотип італійського бренду з'являється, то зникає за допомогою магії Фотошопа"Ю - йдеться у повідомленні пабліка.

Окрім того, журналісти вказали на цікавий інцидент. Нещодавно російський посадовець написав: "Наші військові – наш захист".

Фото: Mash

Фото: Mash

Фото: Mash

Нагадаємо, депутат Держдуми виявив пропаганду "нетрадиційних цінностей" у російському фільмі про Чебурашку.

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