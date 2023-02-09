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Чиновник блюрить у Мережі фото із логотипами відомих брендів, щоб звичайні росіяни не дізналися про його справжні доходи 

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
969
Час на прочитання
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Чиновник блюрить у Мережі фото із логотипами відомих брендів, щоб звичайні росіяни не дізналися про його справжні доходи 

Фото: Mash

На День пам'яті Сталінградської битви чиновник одягнув пуховик італійського бренду Prada.

Голова Дмитрівського міського округу Московської області Ілля Поночовний блюрить у соціальних мережах фото із логотипами брендових компаній, щоб росіяни не дізналися про його захмарні доходи.

Про це пише телеграм-канал Mash.

Зокрема, пропагандисти повідомляють, що чиновник заблюрив на фотографіях із дня пам'яті Сталінградської битви логотип Prada на своєму пуховику. Після цього вони переглянули його профіль у соціальних мережах і знайшли ще декілька подібних фактів. 

"Щоразу чиновник позує в пуховику Prada за 340к. рублів (172 015 грн) і кросах Off-White за 45к. рублів (13 500 грн). Але логотип італійського бренду з'являється, то зникає за допомогою магії Фотошопа"Ю - йдеться у повідомленні пабліка. 

Окрім того, журналісти вказали на цікавий інцидент. Нещодавно російський посадовець написав: "Наші військові – наш захист".

Фото: Mash / ©
Фото: Mash
Фото: Mash / ©
Фото: Mash
Фото: Mash / ©
Фото: Mash

Нагадаємо, депутат Держдуми виявив пропаганду "нетрадиційних цінностей" у російському фільмі про Чебурашку.

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Дата публікації
Перегляди
969
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