Чиновник Кремля, відповідальний за депортацію українських дітей, виявився прихильником неонацизму

Радник в офісі уповноваженого президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової Олексій Петров, у підлітковому віці показував прихильність до рухів прихильників переваги білої раси та неонацизму.

Також читайте Скільки українських дітей вважаються зниклими: відповідь омбудсмана

Про це йдеться у матеріалі агентства Reuters.

Повідомляється, що 27-річний радник в Офісі уповноваженого президента Росії з прав дитини Олексій Петров у віці від 16 до 19 років зробив принаймні три пости в соціальних мережах, які містили відео, зображення або повідомлення від ультраправої організації, що виникла в Росії та пропагує перевагу білої раси, а також три зображення та гасла, пов’язані з неонацизмом.

Крім того, видання повідомляє, що логін Петрова у Skype містить назву організації прихильників переваги білої раси Wotanjugend, а в Instagram містить зашифроване посилання на Адольфа Гітлера, яке широко використовується в ультраправих колах.

Матеріали, опубліковані Олексієм Петровим в Інтернеті між 2011 і 2014 роками, залишалися в його обліковому записі в соціальних мережах до кінця липня цього року, але він всі їх видалив після запиту Reuters. Також він скасував підписку на дві ультраправі онлайн-групи та зробив один зі своїх акаунтів приватним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з окупованої Донеччини та Запоріжжя російські загарбники вивезли українських підлітків до Пензи для проходження так званих "військово-патріотичних зборів".

Крім того, ми раніше інформували, що в Анапі, Краснодарського краю РФ, чоловік зґвалтував п’ятьох школярок у дитячому таборі "Щасливе дитинство", серед постраждалих – чотири українські дівчинки, вивезені з окупованої частини Донеччини.

Читайте також: