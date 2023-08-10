Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чиновник Кремля, відповідальний за депортацію українських дітей, виявився прихильником неонацизму

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
45
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чиновник Кремля, відповідальний за депортацію українських дітей, виявився прихильником неонацизму

У Кремлі за депортацію українських дітей відповідальний прихильник неонацизму / Фото: Associated Press

Чиновник розповсюджував відео, які пропагують перевагу білої раси.

Радник в офісі уповноваженого президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової Олексій Петров, у підлітковому віці показував прихильність до рухів прихильників переваги білої раси та неонацизму.

Про це йдеться у матеріалі агентства Reuters.

Повідомляється, що 27-річний радник в Офісі уповноваженого президента Росії з прав дитини Олексій Петров у віці від 16 до 19 років зробив принаймні три пости в соціальних мережах, які містили відео, зображення або повідомлення від ультраправої організації, що виникла в Росії та пропагує перевагу білої раси, а також три зображення та гасла, пов’язані з неонацизмом.

Крім того, видання повідомляє, що логін Петрова у Skype містить назву організації прихильників переваги білої раси Wotanjugend, а в Instagram містить зашифроване посилання на Адольфа Гітлера, яке широко використовується в ультраправих колах.

Матеріали, опубліковані Олексієм Петровим в Інтернеті між 2011 і 2014 роками, залишалися в його обліковому записі в соціальних мережах до кінця липня цього року, але він всі їх видалив після запиту Reuters. Також він скасував підписку на дві ультраправі онлайн-групи та зробив один зі своїх акаунтів приватним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з окупованої Донеччини та Запоріжжя російські загарбники вивезли українських підлітків до Пензи для проходження так званих "військово-патріотичних зборів".

Крім того, ми раніше інформували, що в Анапі, Краснодарського краю РФ, чоловік зґвалтував п’ятьох школярок у дитячому таборі "Щасливе дитинство", серед постраждалих – чотири українські дівчинки, вивезені з окупованої частини Донеччини.  

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
45
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація