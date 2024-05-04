Чиновники РФ пропонують" покращення" для росіян – трудові табори для "дармоїдів" та рабство

Кремлівський режим пропонує створити спеціальні табори, у яких можна буде концентрувати "дармоїдів".

Депутатка законодавчої Думи РФ Томської області від путінської партії "Єдина Росія" Катерина Собканюк запропонувала створити "трудові табори" для безробітних росіян. За її словами, на будівництвах не вистачає бетонників, арматурників, зварювальників та електриків.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко в ефірі "24 Каналу" прокоментував ініціативу чиновників РФ.

Він зауважив, що заяви російських чиновників – прямий доказ відсутності розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Адже дефіцит кадрів в РФ з'явився через те, путінська влада відправила багато росіян на війну проти України і як результат – приблизно 500 тисяч російських чоловіків лежать в українському чорноземі або непридатні для трудової діяльності.

"Також голова Конституційного суду Валерій Зорькін сказав, що дарма скасували кріпосне право. Це велика помилка. Через це втрачена нитка, яка поєднувала Росію", - сказав Ігор Яковенко.

Він також наголосив, що Росія стає все більше схожа до тоталітарного режиму, який описував письменник Джордж Орвелл у своєму романі "1984".

"Трудові табори" – місце, де сконцентроване "щастя"... Нині Росія до цього потроху повертається", - резюмував журналіст.

Нагадаємо, Захарова заявила, що НАТО готується до потенційного конфлікту з Росією.

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