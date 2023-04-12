Число зросло удвічі за пів року: скільки українців у Польщі не планують повертатися додому

Кількість українців у Польщі, які не планують повертатися додому, зросла удвічі за пів року.

Понад 40% українців у Польщі, які виїхали з України через війну, планують залишитися за кордоном та не повертатися в додому.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного міжнародною агенцією з працевлаштування Gremi Personal.

Так, 38% опитаних українців у Польщі, планують залишитися у цій країні. Ще 7% українців планують переїхати з Польщі до іншої країни та налагодити своє життя там.

Фото: Gremi Personal

55% хочуть повернутися до України. Із них 82% українців, які планують повертатися, кажуть що приїдуть до України після перемоги. 8% збираються додому вже цієї весни, 6% планують повернутися влітку, і 4% – восени.

В агенції зауважили, що настрої українців у Польщі помітно змінилися за останні пів року. У жовтні 2022 року:

лише 17% респондентів не планували повертатися до України,

22,4% планували поїхати додому у найближчі 3 місяці,

35% готувалися залишитися у Польщі щонайменше на рік,

25,6% планували повернутись додому, як тільки закінчиться війна.

Таким чином, кількість українців у Польщі, які не планують повертатися додому, зросла удвічі за пів року.

"Це може свідчити про низку факторів. Деяким людям вже нема куди повертатися, здебільшого, це люди зі Сходу та Півдня України, чиї будинки знищені російськими окупантами. Багато людей вже адаптувалися у Польщі, влаштувалися на роботу та віддали дітей у польські школи. Деякі жінки побудували стосунки з поляками і вже не хочуть розлучатися", – каже Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

Згідно з березневим опитуванням, лише 10% українців не хочуть вивчити польську мову, ще 10% підтвердили, що вже володіють мовою майже досконало, 30% – можуть вільно спілкуватися, а 50% – у процесі вивчення.

Польща прийняла найбільше українців серед усіх країн від початку повномасштабного вторгнення РФ. Тут живуть близько 2 млн українців.

Нагадаємо, в Інституті демографії попередили, що 2023 рік буде роком катастрофічного падіння народжуваності в Україні. За словами демографів, до 2030 року населення України може скоротитися до 35 мільйонів.

Також в Інституті демографії розповіли, що Україна перебуває на межі втрати етнічного "фундаменту" нації.

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