"Чиста магія": у ПАР вперше за 11 років випав сніг (фото)

Для місцевих жителів це стало справжньою несподіванкою.

У найбільшому місті Південної Африки Йоганнесбурзі випав сніг. Місцеві жителі були приголомшені першим снігопадом за останні десять років, а деякі діти побачили сніг вперше.

Про це пише видання The Guardian.

У соціальних мережах мешканці Йоганнесбурга називають сніг "чистою магією". Деякі діти вперше в житті змогли побачити сніг.

У ПАР несподівано випав сніг / Фото: Associated Press

Зі слів науковців, сніг навряд чи протримається довго і був спричинений різким підвищенням вологості, низькими температурами та холодним вітром.

Нагадаємо, у шести провінціях Єгипту через негоду загинули троє людей. Сніг супроводжувався проливним дощем, що тривав кілька годин.

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