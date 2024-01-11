Чіткий сигнал Китаю: США попередили про наслідки втручання у вибори на Тайвані — Reuters

Сполучені Штати, даючи чіткий сигнал Китаю, виступають проти будь-якого зовнішнього втручання або впливу на майбутні президентські і парламентські вибори на Тайвані, заявив у середу, 10 січня, високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

Про це пише Reuters.

Вибори на Тайвані 13 січня припадають на делікатний час в американсько-китайських відносинах: президент Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін щойно відновили військові зв'язки під час зустрічі в Каліфорнії в листопаді минулого року.

Політика щодо Тайваню не зміниться

Чиновник на брифінгу з журналістами на умовах анонімності заявив, що Вашингтон не займає жодної сторони у виборах і не має фаворита або кандидата, якому надається перевага.

“Ми виступаємо проти будь-якого зовнішнього втручання або впливу на вибори в Тайвані, — сказав чиновник. — Незалежно від того, хто буде обраний, наша політика щодо Тайваню залишиться незмінною, і наші міцні неофіційні відносини також продовжаться”.

Незважаючи на відсутність офіційних дипломатичних відносин з островом, Сполучені Штати є найважливішим міжнародним прихильником Тайваню і постачальником зброї.

Вибори на Тайвані

Вибори відбуваються на тлі посилення словесної війни між Тайванем і Китаєм, який вважає острів своєю територією, незважаючи на рішучі заперечення тайванського уряду. Вашингтон хоче зберегти статус-кво самокерованого острова.

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Запуск китайського супутника, який пролетів над Тайванем і викликав помилкову тривогу про повітряний наліт, викликав політичний шторм на острові 10 січня, коли до президентських виборів залишилося всього кілька днів.

“Зазначу, що вибори є частиною нормального, рутинного, демократичного процесу. Пекін буде провокатором, якщо вирішить відповісти додатковим військовим тиском або примусом”, — заявив представник адміністрації Байдена.

Чиновник попередив, що порушення миру і стабільності через Тайванську протоку “завдасть серйозної шкоди світовій економіці, а наслідки вплинуть на всі економіки в усьому світі”.

Американська делегація

Сполучені Штати планують відправити неофіційну делегацію до Тайваню після виборів для проведення прямих переговорів. Чиновник сказав, що до складу делегації, ймовірно, увійдуть деякі колишні високопоставлені американські чиновники.

Чиновник додав, що відправка делегації “цілком відповідає прецеденту і, звичайно, узгоджується з нашою політикою “одного Китаю”.

“Сполучені Штати повністю довіряють демократичним процесам на Тайвані, і існує сильна двопартійна підтримка вільних і чесних виборів. Тайвань є зразком демократії не лише в регіоні, але й у світі”, — сказав посадовець.

Відверті дискусії

Високопоставлений чиновник Білого дому Джон Файнер зустрівся 10 січня з високопоставленим китайським чиновником, і вони обговорили напруженість навколо Тайваню і Південно-Китайського моря, повідомили в Білому домі.

Файнер, який є заступником радника з національної безпеки, зустрівся з Лю Цзяньчао, головою відділу міжнародних зв'язків Комуністичної партії Китаю, в рамках зусиль з підтримання відкритих ліній зв'язку, як було зазначено Байденом і Сі на їхньому саміті в Каліфорнії.

Зустріч відбулася у Вашингтоні, і обидва посадовці провели “відверті і конструктивні дискусії”. Вони обговорили низку глобальних гарячих точок, включаючи Близький Схід і війну Росії проти України.

“Файнер наголосив на важливості миру і стабільності через Тайванську протоку і в Південно-Китайському морі”, — йдеться в повідомленні Білого дому.

Вони підтвердили підтримку продовження дипломатії на високому рівні та взаємодії між Сполученими Штатами і Китаєм, повідомили в Білому домі.

10 січня високопосадовці США і Китаю провели окрему віртуальну зустріч і обговорили співпрацю у правоохоронній сфері, включаючи незаконний потік синтетичних наркотиків, таких як фентаніл, повідомили у Міністерстві внутрішньої безпеки США.

У зустрічі взяли участь міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас і міністр громадської безпеки Китаю Ван Сяохун, а також інші високопосадовці, йдеться в заяві відомства.

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