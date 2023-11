“Чіткий сигнал Путіну”: про що говорять заяви Байдена і його команди щодо війни в Україні

Сигнал Сполучених Штатів у Кремлі мали зрозуміти вже давно. Зустріч Джо Байдена і Сі Цзіньпіна була ще одним підтвердженням намірів американського лідера і його команди.

Таку думку в ефірі телеканалу FREEDOM висловив журналіст, політичний діяч Андрій Піонтковський.

Звернення Байдена до нації та аналогія Путін-ХАМАС

“Реакція на загрозу на Близькому Сході президента Байдена і його команди — зокрема Ентоні Блінкена і Ллойда Остіна — була блискучою. Але я хочу підкреслити інше — те, що мене вразило. Йдеться про звернення Байдена до нації 9 жовтня. В ньому “Слава Україні” згадувалося частіше, ніж Ізраїль”, — говорить Піонтковський.

Він додав, що Байден увесь час у своєму виступі проводив аналогію між Путіним і ХАМАСом: “ХАМАС та Іран хочуть знищити Ізраїль, Путін хоче знищити України, а Сполучені Штати ніколи цього не дозволять. Потім 20 разів це повторювали Блінкен та Остін. Вони не дозволять тиранам, злочинцям, бандитам — так характеризувався особисто Путін у офіційній заяві, — це зробити”.

Ізраїль та Україна — два фронти єдиної світової війни

Це таке чітке бачення “Четвертої світової війни”, як її називають, каже експерт. Він зазначив, що Ізраїль та Україна — два фронти єдиної світової війни, в якій тирани і бандити кинули виклик цивілізованому світу. І це позиція офіційної Америки.

“Це дуже важливий результат для України. Це позиція Білого дому”, — прокоментував Піонтковський.

За його словами, Ізраїль стовідсотково підтриманий республіканцями, а стосовно України там є “групка трампівських божевільних” з антиукраїнськими настроями.

Позиція нового спікера-“трампіста”

“Але це меншість республіканців. Новий спікер Майк Джонсон — “трампіст”, але він не розділяє українських заморочок Трампа. Він чітко заявив, повторивши нашу з вами формулу, що допомога Сполучених Штатів Україні це не благодійність, а внесок в американську безпеку. Адже якщо Путін досягне успіху в Україні, він піде далі і нам доведеться платити не грошима, а кров’ю”, — зауважив політичний діяч.

Ця позиція, за його словами, доволі широка в Сполучених Штатах.

Позиція лівих і вплив на пресу

“До речі, напроти нього (Майка Джонсона — Ред.) різко виступає ліве крило демократичної партії. Воно не дуже сильно представлене в Конгресі, його сила в іншому — вони повністю домінують в так званій якісній американській пресі. The New York Times, The Washington Post, The Hill, Time, Newsweek зараз стовідсотково працюють і проти Ізраїлю, транслюючи точку зору ХАМАСу, і проти України”, — наголосив Піонтковський.

Він зазначив, що в цих виданнях повторюється наратив, що Захід втомився від України, кинув її, думає про те, як здійснити тиск на Україну і переконати її провести переговори.

“Цей мотив зараз підхоплений російською пропагандистською машиною. Скабєєвій вже не потрібні жодні методички, вони годинами зачитують статті з лівої американської преси і показують кадри з українських телеканалів, де подібні теорії обговорюються”, — каже експерт.

“Але я хочу зазначити, що в американського керівництва навпаки дуже тверда рішучість щодо двох фронтів — Ізраїль та Україна. Тут однаково їх підтримують”, — зауважив він.

Просування в сфері надання зброї Україні

За останній місяць, говорить Піонтковський, є просування в сфері надання зброї: “Відкинуті остаточно два останніх табу, які американці накладали самі для себе. Передані далекобійні ракети ATACMS, наближається передача літаків F-16, політичне рішення прийняте давно. Була інформація української та американської преси про те, що перші літаки з пілотами вже знаходяться на території України”.

“Ми чекаємо отримання в значній кількості і літаків F-16, і далекобійних ракет. Навіть ті ракети, які вже є в Україні, дозволяють діставати до будь-якої точки в Криму. І ми вже це бачимо. Крим став дуже уразливим регіоном. Військово-морський флот РФ фактично біжить з Криму в Новоросійськ. Тому це рішучість США змінити ту патову ситуацію, про яку писав генерал Залужний”, — резюмував експерт.

Нагадаємо, переговори між президентом США Джо Байденом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном не змінили позицію Пекіна щодо війни в Україні — читайте детальніше.

