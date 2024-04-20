Чіткий сигнал світу: Байден прокоментував голосування за допомогу Україні у Конгресі

Він зазначив, що у критичний момент законодавці об'єдналися.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував ухвалення Палатою представників законопроєктів про допомогу Україні.
Про це інформує CNN.
Голова Білого дому заявив, що подібне голосування надсилає світу "чіткий сигнал" про лідерство Америки.
"Сьогодні члени обох партій у Палаті представників проголосували за просування інтересів нашої національної безпеки і надіслали чіткий сигнал про силу американського лідерства на світовій арені", - заявив Байден.
Він зазначив, що у критичний момент законодавці об'єдналися, щоб "відповісти на заклик історії, прийнявши вкрай необхідне законодавство з національної безпеки, за яке я боровся місяцями".
"Я закликаю Сенат швидко відправити цей пакет мені на стіл, щоб я міг підписати його як закон, і ми могли швидко відправити зброю і техніку в Україну для задоволення її невідкладних бойових потреб", - додав президент США.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії прокоментували успішне голосування у Конгресі за допомогу Україні.
Крім того, ми раніше інформували, що Володимир Зеленський прокоментував успішне голосування за допомогу Україні у Палаті представників.
Читайте також: