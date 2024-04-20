Чіткий сигнал світу: Байден прокоментував голосування за допомогу Україні у Конгресі

Він зазначив, що у критичний момент законодавці об'єдналися.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував ухвалення Палатою представників законопроєктів про допомогу Україні.

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Про це інформує CNN.

Голова Білого дому заявив, що подібне голосування надсилає світу "чіткий сигнал" про лідерство Америки.

"Сьогодні члени обох партій у Палаті представників проголосували за просування інтересів нашої національної безпеки і надіслали чіткий сигнал про силу американського лідерства на світовій арені", - заявив Байден.

Він зазначив, що у критичний момент законодавці об'єдналися, щоб "відповісти на заклик історії, прийнявши вкрай необхідне законодавство з національної безпеки, за яке я боровся місяцями".

"Я закликаю Сенат швидко відправити цей пакет мені на стіл, щоб я міг підписати його як закон, і ми могли швидко відправити зброю і техніку в Україну для задоволення її невідкладних бойових потреб", - додав президент США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії прокоментували успішне голосування у Конгресі за допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Володимир Зеленський прокоментував успішне голосування за допомогу Україні у Палаті представників.

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