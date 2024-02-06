Чий Крим - України чи РФ: Дуда після гучного дипломатичного скандалу зробив нову заяву

Польський президент Анджей Дуда після дипломатичного скандалу виправдався та заявив, що "Україна має відновити контроль над міжнародно визнаними територіями, включно з Кримом".

Про це президент Польщі сказав в інтерв'ю Polskie Radio 24.

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"Щодо мого п’ятничного інтерв’ю, прошу взяти до уваги умовність цього інтерв’ю. Це не була напружена розмова з політиком. Це було інтерв’ю, яке ми частково сприймали як спокійну, невимушену розмову на різні теми, не обов’язково дуже серйозні. Що стосується нашої позиції щодо російської агресії проти України і того, як має закінчитися війна, то це відновлення міжнародного права", - пояснив він.

Дуда наголосив, що відновлення міжнародного права означає "повернення України до її міжнародно визнаних кордонів, до повного контролю над територіями, які є міжнародно визнаними територіями України, включно з Кримом".

Він нагадав, що російська агресія проти України почалася, зокрема із окупації Криму.

"І ця окупація Криму триває досі. Росія повинна залишити окуповані території України. Україна повинна відновити контроль над усіма міжнародно визнаними територіями.Таким має бути кінець цій війні", - виправдався Дуда.

Нагадаємо, в інтерв'ю польському Kanal Zero польский лідер Анджей Дуда засумнівався, що Крим належить Україні і що Києву вдасться звільнити півострів з-під російської окупації.

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