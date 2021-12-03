"Чизбургер із зубами": загадкова істота спантеличила Мережу (фото)

Загадкову істоту підняв із дна росіянин.

Російський рибалка знайшов істоту, схожу на чизбургер. Чоловік опублікував фото морської істоти і викликав дискусію в Мережі.

Про це пише The Metro.

Роман Федорцов займається ловлею тріски та скумбрії. Його останню знахідку підписники назвали "чизбургером із зубами" . І допис зібрав тисячі вподобань.

Моряк розповів Daily Star, що працював на комерційному рибальському судні, коли виявив дивну істоту.

"У той час, як рибалки зазвичай ловлять тріску, пікшу та скумбрію в Норвезькому та Баренцевому морях, на палубу іноді піднімаються і більш химерні та несподівані морські жителі. Цього разу Роман підняв із дна "невідомого звіра", – сказано у повідомленні.

Користувачі Мережі вкрай здивовані тим, який має вигляд істота.

"Боже мій, я спочатку взагалі не зрозумів, що це риба", - зізнався один із користувачів.

До слова, це не перша дивна знахідка чоловіка. Рибалка, як зазначається, вважає виловлені створіння "по-своєму прекрасними". Він також активно публікує світлини інших загадкових морських мешканців, деякі схожі на мультяшних героїв.

My Sea Edition of Toothless, «How to Train Your Dragon» pic.twitter.com/hVKKYxCBaG — Роман Федорцов (@rfedortsov) October 18, 2021

Wild thing, you make my heart sing pic.twitter.com/zND6VVeiJS — Роман Федорцов (@rfedortsov) May 13, 2021

Нагадаємо, чоловік під час риболовлі на Кокосових островах в Індійському океані спіймав на гачок жовтоперого каранкса, але витягти з води здобич він не міг, бо на заваді йому стали три акули. У результаті 21-річний рибалка вистояв у сутичці з хижаками і забрав улов.

Раніше у США рибалка із Північної Кароліни у затоці Мерреллс випадково зловив на вудку алігатора орієнтовно до 8 футів (близько 2,4 м). у затоці Мерреллс випадково зловив на вудку алігатора орієнтовно до 8 футів (близько 2,4 м).