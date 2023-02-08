Член парламенту Британії заявив про злам своєї електронної пошти – підозрюють росіян

Член парламенту Великої Британії Стюарт Макдональд заявив, що група зловмисників зламала його електронну пошту та викрала листи. До інциденту, імовірно, можуть бути причетні хакери з Росії, і він боїться, що вони будуть оприлюднені.

Про це повідомляє BBC з посиланням на заяву Макдональда.

За його словами, злам пошти стався 13 січня. Політик отримав сповіщення на свій телефон про електронного листа від колеги. У повідомленні не було нічого підозрілого, воно надійшло зі справжньої електронної пошти співробітника.

У повідомленні було сказано, що до нього прикріплено захищений паролем документ із військовою новиною щодо України. Однак коли він натиснув на документ, його перекинуло на сторінку входу для облікового запису електронної пошти. А після введення пароля з'явилася порожня сторінка.

Пізніше Макдональд попросив співробітника надіслати листа повторно, але той сказав, що жодних листів не надсилав. Пізніше у політика виникли проблеми із входом до особистого акаунту – його заблокували через підозрілу активність.

"Протягом останніх кількох тижнів я мав справу зі складним і цілеспрямованим фішинговим зломом мого особистого облікового запису електронної пошти та особистого облікового запису електронної пошти, що належить одному з моїх співробітників. Ці зломи є кримінальним злочином", - прокоментував політик.

Також зазначається, що хакерська група, від дій якої постраждав Макдональд, ймовірно пов'язана з російськими спецслужбами. Ймовірно, ця ж група раніше публікувала зламані електронні листи колишнього очільника MI6 сера Річарда Дірлова, а також журналіста Пола Мейсона.

Атаки російських хакерів

Минулого літа російська хакерська група, відома як Cold River, атакувала три лабораторії ядерних досліджень у Сполучених Штатах. Атака відбулась саме тоді, коли Путін заявив, що Росія буде готова застосувати ядерну зброю для "захисту своєї території".

Російська хакерська група атакувала кілька німецьких вебсайтів, ймовірно, через рішення Німеччини передати Україні танки. Зокрема, DDoS-атака була на сайти федерального уряду та аеропорту Гамбурга.

Група реагування на інциденти Національного агентства з кібербезпеки Італії заявила про збільшення кількості DDoS-атак на італійські держустанови з боку російських хакерських груп.

Російські хакери атакували сайти Ватикану після критики Росії Папою.

У листопаді 2022 року російський хакер з ніком "Джокер" зламав сторінку в Instagram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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