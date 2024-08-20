Члени НАТО зривають терміни постачання ППО: коли Україна отримає обіцяні Patriot

Від початку Курської операції в України збільшились потреби у західній зброї, проте деякі союзники затримують постачання.

За словами обізнаних джерел, деякі союзники України по НАТО не виконують обіцянок щодо прискорення постачання систем ППО та іншої військової техніки для протистояння російській агресії.

Про це пише Bloomberg.

Видання з посиланням на анонімні джерела зазначає, що декілька союзників з Північноатлантичного альянсу досі не виконали зобов'язання, які вони підтвердили на саміті НАТО у Вашингтоні минулого місяця. Зокрема йдеться про обіцянки надіслати щонайменше п'ять додаткових систем ППО великої дальності.

Президент України Володимир Зеленський посилив заклики до західних партнерів про термінову військову допомогу після початку наступу ЗСУ у Курській області РФ.

"На війні канікул не буває. Необхідні рішення, а також своєчасна логістика для оголошених пакетів допомоги. Я особливо звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії та Франції", – заявив Зеленський у своєму зверненні до нації у неділю, 18 серпня.

Зобов'язання НАТО щодо засобів протиповітряної оборони були центральною темою липневого саміту альянсу. Зокрема, президент США Джо Байден назвав рішення про надання Україні додаткових систем ППО різної дальності "історичним даром".

США, Німеччина та Румунія пообіцяли відправити по одній системі Patriot, четверта установка була зібрана зусиллями декількох країн. Італія пообіцяла відправити систему SAMP-T "земля-повітря". Інші союзники також зобов'язалися найближчим часом передати Україні різне озброєння та боєприпаси.

За словами джерел, багато обіцянок країн-членів НАТО навряд чи буде виконано до осені, коли Росія, як очікується, скористається вразливістю української системи ППО та посилить бомбардування критично важливої ​​інфраструктури України.

Видання наголошує, що Україна опиниться під додатковим тиском з наближенням третьої зими від початку повномасштабної війни. Влада вже попереджає, що зима буде складною, адже країні не вдасться уникнути відключень електроенергії для населення на тлі руйнувань об'єктів енергосистеми.

Нагадаємо, Україна потребує 25 систем Patriot, щоб повністю закрити своє небо. Крім систем ППО великої дальності наша країна очікує від західних партнерів постачання десятків інших систем та ракет.

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