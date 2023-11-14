Члени ВООЗ у Конго скоїли сексуальне насильство щодо понад 100 жінок: яку компенсацію їм виплатили

У Конго понад 100 жінок заявили про сексуальне насильство над ними з боку співробітників ВООЗ, які працювали в цій країні під час спалаху лихоманки Ебола. Організація виплатила потерпілим жінкам по 250 дол.

Про це повідомляє Associated Press.

До Конго на початку 2023 року приїжджала Гаї Гамхеваге, яка керує зусиллями ВООЗ щодо запобігання сексуальному насильству, аби розібратися з найвідомішим сексуальним скандалом в історії організації.

Також читайте У Зеленського розповіли, яку компенсацію РФ має виплатити Україні та звідки візьмуть гроші

Під час візиту Гамхеваге зустріла одну з потерпілих, яка народила дитину з "вадою розвитку, яка потребує спеціального медичного лікування". Це означає ще більші витрати для молодої мами в Конго – одній із найбідніших країн світу.

ВООЗ виплатила по 250 дол. щонайменше 104 жінкам у Конго, які стверджують про сексуальне насильство або експлуатацію з боку працівників організації. Щоб отримати готівку, жінки мали пройти навчальні курси, мета яких – допомогти розпочати "діяльність, що приносить дохід".

Зазначається, що багато жінок у Конго, які зазнали сексуального насильства, досі не отримали жодних виплат. Як пояснила в жовтні ВООЗ у конфіденційному документі, близько третини потерпілих "неможливо знайти". Ще майже 10 жінок відмовилися від пропозиції грошової "компенсації".

Що означає для жителя Конго сума у 250 дол.

Одноразова виплата жінкам із Конго в розмірі 250 дол. є меншою, ніж одноденні витрати деяких працівників ООН у цій країні.

Водночас така сума покриває типові витрати на проживання у Конго протягом менш ніж чотирьох місяців. Зауважимо, що в цій африканській державі багато людей виживають менше ніж на 2,15 дол. на день.

Нагадаємо, ЗМІ ще кілька років тому повідомляли, що фахівці низки гуманітарних організацій, які працювали в Конго під час епідемії Еболи, ґвалтували місцевих жительок та надавали їм роботу в обмін на секс.

Читайте також: