Членство України у НАТО не є предметом для переговорів — президент Естонії

Рух країни до повноцінного членства у НАТО є незворотним.

Україна у майбутньому стане членом НАТО і це питання не є предметом для переговорів.

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Про це заявив президент Естонії Алар Каріс на пресконференції після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою, пише ERR.

Він зазначив, що рух країни до повноцінного членства у НАТО є незворотним.

Президент Естонії зазначив, що найважливішими темами майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні буде ефективна та довгострокова підтримка України під час та після закінчення війни.

"Альянс повинен надіслати сильний меседж, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Членство України в НАТО не є предметом обговорення, процес набуття членства є незворотнім", - заявив Каріс.

Крім того, він застеріг від оманливого "перемир’я" з Росією, яке змушувало б Україну до поступок.

"Якщо не поважати територіальну цілісність і суверенітет України, це лише призведе до нових і гірших воєн у майбутньому. Росія та інші агресори внаслідок цього будуть почуватися більш впевнено", - заявив політик.

Він додав, що єдиним правильним шляхом наразі є беззастережна та повна підтримка України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО та Південна Корея готують спільний проєкт допомоги Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що деякі країни НАТО не хочуть бачити Україну в Альянсі.

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