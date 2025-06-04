Членство України в НАТО: представник США повідомив, чи обговорюється це питання з союзниками по Альянсу

Україна та НАТО / © Associated Press

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Питання членства України в НАТО наразі не є предметом активних обговорень серед союзників.

Про це сказав посол США при НАТО Метью Вітакер на онлайн-брифінгу для журналістів перед початком зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі, передає кореспондентка ТСН.

«Питання про вступ України до НАТО наразі не обговорюється, і ми не єдиний союзник НАТО, який дотримується такої думки. Однак, зрештою, це рішення має бути одностайним рішенням президента Трампа та всіх 32 союзників», — зазначив Метью Вітакер.

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Нагадаємо, Вітакер заявив, що США не ухвалили ще жодних рішень щодо майбутньої допомоги Україні.