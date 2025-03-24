Чи братиме участь Китай у миротворчих силах в Україні: офіційна заява

За словами речника зовнішньополітичного відомства, Китай продовжуватиме працювати з міжнародною спільнотою над просуванням мирних переговорів та створенням умов для припинення вогню і закінчення "конфлікту в Україні".

Міністерство закордонних справ Китаю спростувало інформацію про те, що представники КНР обговорюють участь країни у миротворчій місії в Україні після завершення війни.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС Китаю Ґо Цзякунь, передає "Укрінформ".

"Я хотів би підкреслити, що відповідна інформація повністю не відповідає дійсності", – сказав Ґо, коментуючи повідомлення ЗМІ, що Китай нібито розглядає можливість направлення миротворців до України.

За словами речника зовнішньополітичного відомства, Китай продовжуватиме працювати з міжнародною спільнотою над просуванням мирних переговорів та створенням умов для припинення вогню і закінчення "конфлікту в Україні", як у КНР називають розв’язану Росією війну.

Раніше видання Welt am Sonntag повідомляло, що китайські дипломати в Брюсселі обговорюють участь Китаю в миротворчих силах в Україні. Такий крок, ймовірно, може мати підтримку Європи, що потенційно вплине на Росію.

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