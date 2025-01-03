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Чмут зробив гучну заяву про повернення контролю над Придністров’ям

Чмут зробив гучну заяву про повернення контролю над Придністров’ям

Жителі невизнаної "ПМР" / Фото: УНІАН

Він виступив за роззброєння місцевих "збройних сил" та "міліції", а також виведення з Придністров’я 200 російських кадрових військових.

Очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що настав час повернути Молдові законний контроль над захопленими Росією Придністров’ям.

Про це він написав у Мережі.

Говорячи про повернення Молдові контролю над Придністров’ям, Чмут зазначив, що настав час завершення історії цієї "чорної діри" в Європі та на українському кордоні.

"Думаю, настав той час, коли пора повернути законний контроль Кишеньову над тимчасово захопленими Росією територіями так званої "ПМР". Роззброєння місцевих "збройних сил" та "міліції", виведення ~ 200 російських кадрових військових та завершення історії цієї "чорної діри" в Європі та на нашому кордоні", – йдеться у заяві директора фонду.

Допис Тараса Чмута про Придністров'я / ©
Допис Тараса Чмута про Придністров'я

Нагадаємо, після припинення транзиту російського газу через територію України Москва відмовилась постачати ресурс іншими маршрутами. Через це в окупованому росіянами молдовському регіоні Придністров’я від 1 січня припинили подавання тепла та гарячої води для населення, бюджетних установ і організацій.

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