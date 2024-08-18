Чого боїться Путін: Маломуж розповів про "привида Пригожина" і наслідки фобій диктатора

На думку ексголови Служби зовнішньої розвідки України генерала Миколи Маломужа, Путін дуже боїться зради власної армії, тому розраховує тільки на вузьке коло довірених осіб та спецслужби.

Про це пише "Еспресо".

За словами генерала, у ворожому стані в Курській області зараз "панує дезорганізація". Неочікувані удари там, де росіяни не готові до потужних бойових дій, дестабілізують не тільки армію, а й кремлівську владу.

"Зараз у Кремлі намагаються зробити ставку на найдовіреніших осіб. Оскільки, Путін боїться. За ним ходить ще той “привид Пригожина” і він боїться повторення ситуації. Він боїться, що проти нього можуть піти його ж військові. Саме тому, він робить ставку спецслужби, довірених осіб та службу зовнішньої розвідки РФ. Втім, вони нічого не контролюють. Це не їхнє завдання й специфіка. І наступ Сил оборони на Курщині це довів", – пояснив Маломуж.

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Він зазначив, що у Росії зараз хаотично шукають рішення, як зупинити просування українських сил на Курщині.

"Вони все розуміють. Стягують якісь війська і створили координаційний штаб, який навіть не має єдиного командування. Зараз у Кремлі намагаються знайти винних генералів за провал оборони Курської області. Щобільше, ті війська, які вони зараз перекидають в Курську область, не мають досвіду бойових дій. Зокрема, з Калінінграда, з інших далеких регіонів РФ й звісно строковики. Всі ми бачили, як воюють їхні строковики. Саме тому, вони будуть змушені перекидати бойові частини з гарячих напрямків на території України. Однак, це їм не допоможе. Вони досі не мають єдиного командування й не знають, що їм робити", – зауважив Микола Маломуж.

Нагадаємо, Путін не очікував просування ЗСУ в Курській області, тому командування РФ розгублене та може вдаватись до різних дій. На думку Маломужа, РФ не відмовиться від наступу на Донеччині через Курську операцію, але ЗСУ отримають змогу стабілізувати ситуацію.

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