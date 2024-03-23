Чого чекати Європі у разі другого президентства  Трампа – невтішні прогнози Foreign Affairs

Перший президентський термін Трампа випробовував на міцність трансатлантичні відносини. Його перемога на виборах 2024 року може остаточно зруйнувати зв'язки США з Європою та НАТО.

Якщо Трампа знову оберуть президентом США, його позиція стосовно України, Росії та НАТО, а також його мінлива та корислива натура матимуть вирішальне значення для російсько-української війни.

Про це пише видання Foreign Affairs.

"Трамп, швидше за все, зруйнує всі трансатлантичні відносини набагато більше, ніж під час свого першого президентства", — йдеться у матеріалі.

Останні опитування у США показують, що Трамп має великі шанси перемогти на виборах 2024 року, тому Європа повинна серйозно поставитися до його погроз.

Видання, зокрема нагадало, що місяць тому Трамп заявив, що Росія може "робити все, що завгодно" з тими країнами-членами НАТО, чиї оборонні бюджети не відповідають вимогам альянсу, тобто менші за 2% від ВВП.

Обрання Трампа президентом США у 2016 році Європа зустріла з панікою. Проте чинній системі виконавчої влади США вдалося стримати найбільш божевільні пориви президента. Тому за часів його першого президентства у 2017-2021 роках трансатлантичні відносини вистояли.

Якщо Трампу зайняти крісло у Білому домі вдруге, ризики будуть набагато більшими та небезпечнішими. Перш за все існує велика ймовірність того, що США відмовляться від ролі гаранта безпеки для Європи та припинять військову підтримку України. Така політика скоріш за все надихне імперські амбіції Путіна та зашкодить зусиллям України відстояти свою незалежність.

Щоб підготуватися до успішного самостійного захисту від Росії, Європі знадобиться принаймні десять років. В такій ситуації часу на озброєння вже немає, тому європейські країни ризикують втратити контроль над своєю "геополітичною долею". Зокрема для України це може означати втрату великої частини території.

Коли аналітики озвучують побоювання щодо другого президентського терміну Трампа, вони частіше за все говорять про його можливі конкретні рішення, як от:

вихід з НАТО;

припинення підтримки України;

налагодження стосунків з Путіним.

Проте найбільша небезпека, на думку видання полягає в самому характері Трампа – нерішучому та мінливому. Те, що він видає безрозсудні ідеї, які вкрай рідко доводить до кінця, робить його непередбачуваним. І саме це може спричинити великий хаос по обидва боки Атлантики.

"Трамп, швидше за все, буде прагнути до калейдоскопічного набору короткострокових партнерств, більшість з яких — з країнами за межами Європи, а деякі — з країнами, ворожими до Європи", — вважає Foreign Affairs.

До того ж Трамп може спровокувати розкол в Європі, коли окремі країни почнуть "шукати притулку" за межами ЄС та НАТО. І це саме той результат, якого прагне Росія.

"Трамп не може зруйнувати ЄС, але він може суттєво підірвати НАТО та вмить зруйнувати трансатлантичні відносини", — вважають журналісти.

Інший варіант розвитку подій – спроба маніпулювати Європою, використовуючи як важіль американську допомогу Україні.

"Європа опиниться в пастці між Сциллою агресивної Росії та Харібдою двоїстих Сполучених Штатів, які не впевнені в тому, хочуть вони ігнорувати Європу чи експлуатувати її. Це не фантазія, що замість вічного миру або залізної завіси на континенті може знову запанувати хаос", – резюмує видання.

Нагадаємо, аналітик назвав основну проблему для України в разі президентства Трампа. На думку Олександра Краєва, якщо крісло в Білому Домі займе Трамп, Вашингтон надовго зануриться у внутрішню політику і мало звертатиме уваги на зовнішню.

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