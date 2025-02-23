Чого насправді хоче Трамп в перемовинах з Москвою: експосол США у РФ відповів

Дипломат не виключає, що Трамп може просто "махнути рукою" на війну в Україні.

Президент США Дональд Трамп перш за все хоче укласти мирну угоду. А чи буде вона вигідною для України, його не цікавить.

Про це розповів посол США у Росії у 2012-14 роках, професор політичних наук, директор Інституту міжнародних досліджень Стенфордського університету, Майкл Макфол в проєкті "Ремовська Інтервʼю".

На питання, якою є стратегія Дональда Трампа щодо України, Росії та російсько-української війни, Макфол відповів, що про це можна лише здогадуватися.

"Здається, він передусім хоче отримати мирну угоду. Але не думаю, що йому цікаво, чи буде вона успішною. Він просто хоче мати можливість сказати: "Я запропонував кінець війни". Якщо вона закінчиться, він буде радий. Якщо ні, просто скаже: "Що ж, я спробував, а це українці, або росіяни, не прийняли". Це, мовляв, не його провина", – каже дипломат.

Раніше у Білому домі анонсували припинення вогню між Україною та РФ наступного тижня.

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