Зустрічі лідерів Китаю та США: політолог зробив прогноз щодо майбутнього України

Україні не варто очікувати конкретних рішень після зустрічі очільників Китаю та Сполучених Штатів Америки у Сан-Франциско. Проте США розраховує, що Китай зменшить свою підтримку російської економіки.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив політолог Валерій Клочко.

За його словами, зустріч лідерів Китаю та США складно недооцінити.

"Але це не означає, що вони… вийдуть із пресконференції після зустрічі та розкажуть, до чого домовилися… Офіційно ж ця зустріч не анонсувалася. Це проміжна зустріч, яка може стати підготовкою для майбутніх перемовин у форматі міжурядових комісій", - наголосив політолог.

Він також додав, що не варто очікувати й підписання якогось конкретного документа чи договору, як і домовленостей щодо завершення війни в Україні. Проте лідери країн будуть обговорювати питання України, Близького Сходу, Північної Кореї та Тайваню.

"Виключно українське питання не є предметом зустрічі Байдена і Сі… Це складна геополітична шахівниця, а Україна є однією з її фігур... Однак США сподіваються, що Китай зменшить свою допомогу Росії у сфері підтримки її економіки", - додав Валерій Клочко.

Нагадаємо, що візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до США є стратегічно важливим і може мати наслідки для світу.

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