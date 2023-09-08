Чого очікувати від саміту G20 і чи змінить щось відсутність там України: Подоляк дав відповідь

На саміті G20 тема війни в Україні буде домінувати. Тому що хоче хтось про це говорити чи не хоче, саме війна сьогодні закладає підмурки нового світопорядку як такого. Водночас те, що Україну не запросили на саміт, "в принципі не впливає на ситуацію".

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону 8 вересня.

"Буде непроста дискусія на саміті G20. І все рівно тема війни в Україні буде домінувати. Тому що хоче хтось про це говорити чи не хоче, саме війна сьогодні закладає підмурки нового світопорядку як такого... Світ не буде мати таких суб'єктів як Росія. Інші країни теж будуть або додаткову суб'єктність мати, або втрачати свою суб'єктність... Ті країни, які хочуть відсидітись десь в стороні і не приймати відповідні рішення, припускаються великої стратегічної помилки... Тому що сьогодні... і на G20, і на G7, і на інших майданчиках міжнародних якраз таки формується те, по яким правилам світ буде жити після фіналу цієї війни... Безумовно, було б бажано, щоб в принципі була консолідована позиція країн G20. Тобто вони відповідну б декларацію чи резолюцію прийняли, де б засуджували Росію навіть не за те, що вона зайшла на суверенну територію України, а за абсолютно свідоме, зумисне, максимально агресивне порушення засадничих і базових правил міжнародного права в цілому", - зазначив він.

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Водночас, на думку Подоляка, те, що Україну не запросили на саміт, "в принципі не впливає на ситуацію".

"Тому що достатньо активно і президент має багато зустрічей міжнародних і активно модерує тему війни з точки зору цінностей, які для нас важливі. І взагалі є інші країни, великі країни (Велика Британія, Сполучені Штати, Франція, Німеччина, Японія), які постійно підіймають тему війни і ставлять правильні акценти... Але це ще раз підкреслює, що у світі Росія все ж таки витрачає величезну кількість ресурсів для того, щоб мати певні можливості впливати на оцінку війни. І такими маленькими кроками, наприклад, не запросили Україну, Росія опосердковано показує країнам, наприклад, глобального півдня, чи країнам Африканського континенту, чи Латиноамериканського континенту: дивіться, що все ж таки певні впливи Росія ще зберігає. Тому безумовно, було б бажано, щоб Україна була б в якості запрошеного гостя на саміті, але між тим все рівно там буде тема війни модеруватися так, як нам потрібно", - резюмував радник керівника Офісу президента.

Що відомо про саміт G20 в Індії

Саміт G20 відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня. У списку запрошених серед постійних членів "Великої двадцятки" є також і Росія.

У посольстві Сполучених Штатів, коментуючи Суспільному присутність РФ серед учасників зустрічі держав G20, наголосили, що ніхто не повинен давати Путіну платформи для просування війни.

У списку запрошених на саміт "Великої двадцятки" України немає.

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