Чого слід очікувати росіянам 15 – 17 березня: попередження Подоляка

Росіянам слід не просто слід боятись. Вони споконвіку відчуватимуть все те, що ми відчували, і довічно відчуватимуть.

Про це сказав радник ОПУ Михайло Подоляк.

"На виході доведеться платити за все, що ти зробив. Головне – дійти до можливості забрати борги. Тому що дуже тяжко. Два роки повномасштабної війни і дуже тяжко в Україні все це виносити на своїх плечах. Слухати ще, коли хтось говорить, сидячи в німецькому парламенті, "а може заморозити конфлікт"? Ну повбивали українців трошки, але це ж не нас. Ми ж тут ні до чого. Їх порізали, а ми – ні, ми – за міжнародне право", – каже Подоляк.

Завжди буде справедливість

Як наголосив Подоляк, якщо ви пройдете найбільш темні часи, завжди настає справедливість. Україна сьогодні якраз таки проходить такі часи.

"Ідеальне питання саме для цього моменту: чого слід очікувати росіянам? Чи слід їм боятися? Я завжди відповідатиму: їм не просто слід боятись. Вони споконвіку відчуватимуть все те, що ми відчували, і довічно відчуватимуть", – стверджує Подоляк.

Вони мають відчувати все в повному обсязі, запевняє радник, і тут немає гуманістичної складової, коли ми будемо говорити про Росію і росіян поки вони не пройдуть через покоління покаяння. Але для цього сьогодні вони мають боятись 15 – 17 березня.

"А після вони мають боятися 9 травня. Все, що є для них символічним. Тому що це і є спробою повернутися в минуле, яке вони хочуть масштабувати на нас з вами, які хочуть жити в майбутньому", – резюмував радник ОПУ.

Нагадаємо, Подоляк висловився про зміну влади у РФ.

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