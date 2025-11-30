Чоловік 35 років проходив із запальничкою у шлунку

© Pixabay

Реклама

У Китаї лікарі використали презерватив, щоб витягти із шлунка пацієнта пластикову запальничку, яка пролежала там близько 35 років.

Про це повідомляє Need To Know.

Житель міста Ченду звернувся до лікарні у жовтні. Він розповів, що останнім часом відчував постійні болі та здуття живота. Під час гастроскопії лікарі виявили у чоловіка у шлунку чорний прямокутний предмет, який виявився запальничкою. Пацієнт одразу ж пригадав, звідки вона там взялася.

Реклама

«Десь 1991 чи 1992 року я випивав із приятелем, і він запропонував мені на суперечку проковтнути запальничку. Я одразу ж проковтнув», — розповів китаєць.

Водночас пізніше він не мав серйозних проблем зі здоров’ям, крім рідкісних нападів болю в животі. Чоловік не підозрював, що 35 років проходив із запальничкою в животі, бо вважав, що вона мала розчинитися природним шляхом.

Лікарі спробували витягти запальничку пінцетом, проте її поверхня була надто слизькою та інструмент постійно зіскакував. Тоді було вигадано оригінальне рішення. Медики обережно одягли пінцетом на запальничку презерватив, а потім легко витягли її. Процедура зайняла близько 20 хвилин. Лікарі також сказали, що пацієнтові дуже пощастило, що запальничка залишилася неушкодженою. Якби газ із неї вступив у контакт із шлунковим соком, то могла б відбутися перфорація органу.

Нагадаємо, 25-річна китаянка, відома в соцмережах як Чжао Тієжу, розповіла, як змінилася після участі у 35-денному конкурсі на виживання. Дівчина втратила 14 кг, з’їла десятки щурів і змогла вибороти третє місце, попри екстремальні умови.