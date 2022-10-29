Чоловік американської високопосадовиці Ненсі Пелосі став жертвою злочинного нападу

Озброєний молотком чоловік увірвався до будинку спікерки Палати представників Конгресу США та напав на її чоловіка - Пола Пелосі.

У п’ятницю, 28 жовтня, чоловік спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі зазнав жорстокого нападу. Пола Пелосі ударив молотком по голові зловмисник, який увірвався до будинку подружжя в Сан-Франциско.

Про це повідомляє CNN.

Чоловік увійшов до будинку, розбивши скляні двері молотком, і накинувся на Пола Пелосі, вигукуючи: "Де Ненсі?".

Внаслідок сутички із нападником чоловік американської високопосадовиці отримав травми, зокрема, голови та був госпіталізований. Його прооперували і, за словами лікарів, потерпілий одужує.

Одразу після вторгнення до будинку Пол Пелосі зателефонував до служби порятунку 911, але відкрито говорити про проникнення до помешкання не зміг, бо нападник був уже поруч. На місце події негайно відправили поліцейських, які сполохали зловмисника і змусили його до втечі.

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Невдовзі особу злочинця встановили. Ним виявився 42-річний Девід ДеПейп. Про нього говорять як про прихильника теорії змови. Зокрема, у своєму акаунті в соцмережі він публікував неправдиву інформацію про “смертельні” вакцини від Covid, фальсифікації на виборах 2020 року та напад на Капітолій 6 січня 2021 року.

Водночас у жодній з публікацій не згадувалася Ненсі Пелосі.

Двоє колишніх знайомих ДеПейпа в Каліфорнії розповіли CNN, що останнім часом у нього виникла тривожна поведінка. Він нібито мав проблеми з наркотиками, “здавався параноїком і відірваним від реальності” та “використовував біблійні виправдання, щоб чинити зло”. Останні пости були сповнені злості і показали, що у нього є фобії на різні теми.

Президент Джо Байден у п’ятницю вранці розмовляв із Ненсі Пелосі, щоб “висловити свою підтримку після цього жахливого нападу”, – йдеться у заяві прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П’єр.

Нагадаємо, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі від моменту вторгнення Росії до України почала носити на грудях значок українського прапора. Його вона пришпилює до жакета поруч з американським прапором. Таким чином Пелосі висловлює свою підтримку Україні.

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