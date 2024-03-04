Чоловік більше не може мати дітей через фатальну помилку хірургів: що сталося

Аргентинець зазнав шоку всього свого життя після того, як переніс, як він думав, операцію на жовчному міхурі, але пізніше дізнався, що натомість лікарі провели вазектомію.

Про це пише Oddity Central.

41-річний Хорхе Басето вирушив до провінційної лікарні Флоренсіо Діас у Кордові на операцію на жовчному міхурі. Операція була призначена на вівторок, 27 лютого, але невдовзі процедуру перенесли на наступний день. Ймовірно, саме ця маленька деталь стала причиною вірусного скандалу про лікарську недбалість, що охопила всю країну.

У день операції співробітники лікарні зайшли до пацієнта до палати, поклали його на ноші та, ні про що не спитавши, відвезли до операційної. Лікарі також не спромоглися перевірити його медичну карту, тому вони просто провели операцію, заплановану на цей день — вазектомію.

Коли Хорхе отямився після операції, він гадки не мав, що сталося, але потім до нього прийшов лікар і, подивившись на його карту, повідомив шокувальну новину: замість запланованої операції на жовчному міхурі йому зробили вазектомію. Аргентинець на декілька хвилин втратив дар мови, потім почав панікувати, але часу на це в нього було не так багато, тому що незабаром йому було призначено операцію, яку і мали зробити спочатку.

Після другої операції Хорхе Басето захотів дізнатися, як сталася помилка і що можна зробити, щоб скасувати вазектомію. Лікарі продовжували звинувачувати одне одного в цій помилці та радили пацієнту не надто драматизувати, оскільки він все одно міг би зачати дітей за допомогою штучного запліднення, якби захотів.

"Це дуже дивно, тому що в моїй карті скрізь написано "жовчний міхур". Усе, що їм потрібно було зробити, це прочитати це, не потрібно бути вченим, щоб зрозуміти це", - сказав Хорхе аргентинському новинному виданню El Doce. "Я не хочу ні на кого показувати пальцем, але тут ніхто не бере на себе відповідальності. Вони зосереджуються на тому, щоб сказати: "Ну, не будьте аж таким драматичним, адже завдяки заплідненню ви все одно можете мати дитину".

Адвокат Хорхе Дієго Ларрі заявив, що його клієнт спустошений. Хоча він є батьком двох хлопчиків, у чоловіка з’явилися нові стосунки, і він мав плани в майбутньому завести дитину зі своєю новою коханою. Вони, очевидно, хотіли б зачати дитину природним шляхом, але тепер вони мають лише варіант ЕКЗ.

"Я злий і безпорадний, тому що те, що вони зробили, незворотне, цього не змінити", - сказав Хорхе. "Я просто не можу зрозуміти такого рівня недбалості, як можна припуститися такої величезної помилки".

Він збирається подати до суду на лікарів та медзаклад за недбалість.

Нагадаємо, чоловіка знайшли в квартирі з відкушеним пенісом. Серед підозрюваних маленький собака.

Читайте також: