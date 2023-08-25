Чоловік боровся голими руками з ягуаром, захищаючи племінників: як він дивом вижив (фото)

Дядько-герой голими руками відбивався від ягуара, який хотів напасти на його племінників.

Про це пише nypost.com.

13 серпня Ерівалдо Моріман був у поході до Салт-ду-Аугусти, Бразилія, зі своїми племінниками віком 15 та 18 років. Чоловік щойно повернувся до свого табору після ранкової прогулянки берегом річки Журуена, коли помітив ягуара, що напав на його родичів.

Моріман кричав і махав руками великому коту, щоб відвернути його увагу від підлітків. Відволікання спрацювало надто добре — і ягуар повалив Ерівалдо на землю.

Дядько схопив великого кота за лапу, і той вкусив його за голову, залишивши на черепі глибокі рани.

Ерівалдо Моріман / Фото: Newsflash

"Він покинув хлопчиків та напав на мене. Я крикнув їм, що ягуар збирається схопити мене, а коли вони підняли очі, він уже схопив мене", — згадував він про жахливе випробування. "Я тримався за його ногу за стволом дерева і продовжував триматися. Я по дурості спробував втекти і він знову напав. Тоді кішка схопила мене. Вона не просто подряпала мене, а вкусила за голову".

У лікарні Моріману наклали 150 швів на голові, але йому не вдалося одразу отримати допомогу.

Ерівалдо Моріман / Фото: Newsflash

Чоловікові довелося зазнавати болю від травм, поки він здійснював двогодинну поїздку на човні до злітно-посадкової смуги приватного будиночка. На щастя, там перебував лікар і надав першу допомогу, перш ніж Ерівалдо вирушив ще на три години до регіональної лікарні Альберта Сабіна в Альта-Флоресті.

Ерівалдо Моріман / Фото: Newsflash

"Нам було дуже важко стати свідками цього, пережити це, обійняти ягуара. Ніхто не вірить у це, але це була правда", — сказав Моріман, якого виписали з лікарні наступного дня.

Ерівалдо Моріман / Фото: Newsflash

Йому пощастило, що він залишився живим: за даними Всесвітнього фонду дикої природи Великої Британії, ягуари мають найсильніший укус серед усіх великих кішок.

Нагадаємо, чоловік помер на 7 хвилин, перш ніж його повернули до життя. Він розповів у подробицях, що бачив та відчував.

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