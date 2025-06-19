Чоловік через 58 років знайшов маму, яка його покинула: її реакція розбила йому серце

Саймон Протеро / © Daily Mail

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У Великій Британії 58-річний чоловік, якого ще немовлям покинула мати, знайшов свою родину. Проте він залишився із розбитим серцем, коли 80-річна мати виявилась неготовою до зустрічі з сином.

Про це пише dailymail.co.uk.

58-річного Саймона Протеро знайшли немовлям біля туалету дитячого будинку в місті Ніт, Уельс. До недавнього часу він не мав жодної інформації про те, чому і хто його покинув.

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Незабаром після того, як його знайшли, його всиновили люблячі батьки, і він виріс у селі всього за десять миль від дитячого будинку. Коли йому було дев’ять років, вони розповіли йому про деталі його усиновлення. Саймон Протеро каже, що дуже вдячний своїм прийомним батькам за щасливе дитинство.

Згодом дружина Саймона порадила йому звернутись на телевізійне шоу, яке займається пошуком втрачених родичів. Після того, як жінка померла через рак, чоловік вирішив прислухатись до її поради.

Завдяки аналізу ДНК, незважаючи на те, що у Саймона не залишилося жодних документів, дослідникам вдалося знайти його біологічну матір, і Саймон нарешті отримав інформацію про те, хто його сім’я і звідки він походить.

Однак, в емоційному плані, біологічна мати Саймона, якій зараз за вісімдесят і яка народила його молодою, незаміжньою, самотньою, без підтримки сім’ї, все ще не була готова до контакту з Саймоном.

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На відміну від попередніх припущень Саймона, його біологічна мати не з дитячого будинку в Ніті, а з Північного Уельсу. Вона не могла пригадати, чому залишила сина там.

Коли зв’язалася з біологічною матір’ю Саймона, її першою реакцією було сумне запитання: «У мене будуть неприємності через це?». Команда запевнила її, що цього не станеться. Проте вона зазначила, що все ще не готова до зустрічі з сином.

Коли дослідники приступили до пошуку ДНК-зв’язків, вони також намагалися знайти фотографію Саймона, щоб дати йому змогу вперше побачити себе маленьким немовлям. І їм це вдалось, чоловік каже, що він вперше побачив себе у такому віці.

Також він познайомився із своїм родичем, якого звати Ноель та із своєю родиною. Про біологічного батька чоловіка нічого не вдалось дізнатись.

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Саймон вірить, що йому вдасться поспілкуватись із рідною мамою.